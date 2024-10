Hà Nội: Nhiều xe đưa đón học sinh vi phạm

Tại Hà Nội, nhiều trường học vẫn chưa chú trọng đúng mức đến việc đảm bảo an toàn cho xe đưa đón học sinh, mặc dù có quy định rõ ràng về trách nhiệm của hiệu trưởng. Qua kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm như thiếu bảng hướng dẫn thoát hiểm, bình chữa cháy không đủ dung tích, và không có phù hiệu cho xe.

Từ đầu năm học 2024-1025 đến nay lực lượng chức năng Hà Nội đã kiểm tra khoảng 1500 phương tiện của 300 đơn vị vận tải ký hợp đồng với các trường học. C ác lực lượng chức năng cũng phát hiện và xử phạt 54 trường hợp phương tiện đưa đón học sinh vi phạm với tổng số tiền xử phạt hơn 165 triệu đồng.

Lực lượng Thanh tra GTVT kiểm tra hàng loạt phương tiện vận chuyển học sinh. Ảnh KTĐT

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội, nhiều nhà trường thường phó mặc trách nhiệm cho đơn vị vận tải sau khi ký hợp đồng, dẫn đến tình trạng thuê xe không đủ điều kiện. Đặc biệt, xe chở học sinh tiểu học cần có giám sát viên để đảm bảo an toàn.

Hiện nay, quy định về xe đưa đón học sinh chưa được luật hóa; hoạt động đưa đón học sinh bằng ô tô chủ yếu thông qua hợp đồng kinh doanh vận tải, còn quy trình kiểm soát an toàn đưa đón học sinh do nhà trường tự xây dựng. Nếu doanh nghiệp vận tải và nhà trường chủ động kiểm tra, giám sát, quản lý lái xe, phương tiện và tuân thủ quy trình thì việc đưa đón học sinh bảo đảm an toàn; ngược lại, nguy cơ sự cố sẽ luôn rình rập.