Cô gái bán quán cafe chết tức tưởi dưới tay tên sát nhân tàn bạo

Năm 2021, cô Nguyễn Thị Đ. (SN 1989, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM) thuê một phần phía trước căn nhà ở ấp 1, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn, TP HCM) để bán cà phê. Ngày 5/1/2024, cô Đ. về quê ở Bến Tre, gọi điện cho người quen là cô Ngô Thị H.C (SN 1993, ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) bảo đến coi quán. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sáng 6/1, do thất nghiệp, đang thiếu nợ và không còn tiền tiêu xài, Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) nảy sinh ý định đi cướp xe máy của những người bán cà phê đèn mờ ven QL22 (H.Hóc Môn). Đối tượng chuẩn bị rựa, giấu sau lưng bên trong áo thun màu đen và mặc áo khoác màu xanh bên ngoài. Tâm đi xe máy Wave đến tiệm sửa xe tại xã Tân Phú Trung (H.Củ Chi) bán được 600 ngàn đồng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau đó, Tâm đi bộ lòng vòng tìm tài sản để cướp. Đi khoảng 1km thì thấy quán cà phê có cô Ngô Thị H.C ngồi trước cửa, bên trong để xe máy SH Mode màu đỏ nâu nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Đối tượng ghé vào quán, giả vờ hỏi: "Ba trăm phải không chị?". Cô C. trả lời: "Ừ". Do muốn lấy rựa ra làm hung khí gây án nên Tâm vờ vào nhà vệ sinh. Lúc này, cô C. đóng cửa và khóa cửa chính của quán lại. Tâm lấy rựa cầm ở tay trái (đối tượng thuận tay trái), cởi áo khoác cầm ở tay phải và đi ra. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi Tâm đi ra, cô C. quay lại thì bị đối tượng chém trúng trán, làm rơi lưỡi rựa. Nạn nhân chạy đến mở cửa chính kêu cứu, nhưng do cửa bị khóa nên không mở được. Hung thủ tiếp tục gắn lưỡi rựa vào cán chém nạn nhân cho đến khi không còn phản ứng. Sau đó, Tâm lấy áo khoác của cô C. trên bàn, lấy chìa khóa xe, chìa khóa cửa và 2 triệu đồng rồi tẩu thoát. Còn nạn nhân sau đó được chủ nhà phát hiện, gọi xe cấp cứu và trình báo Công an xã Xuân Thới Sơ, nhưng cô C. đã chết trước khi đến bệnh viện. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi chạy xe đến tỉnh Long An, đối tượng kiểm tra trong cốp xe thì thấy một giỏ nhỏ đựng giấy tờ. Tâm vứt bỏ chiếc giỏ cùng số giấy tờ, giữ lại giấy đăng ký xe, thẻ ngân hàng. Tẩu thoát đến trước nhà dân ở ấp 7, xã Lương Hòa (H.Bến Lức, Long An), Tâm dừng xe lại để ngủ qua đêm ở ghế đá. Nhưng khoảng 15 - 20 phút sau, thấy bên kia con kênh có nhiều người dân bàn tán về nam thanh niên gây án, Tâm biết bị truy bắt, liền bỏ lại xe, rồi trốn đi. Đến sáng 09/01/2024, đối tượng bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tâm đã khai nhận hành vi phạm tội. Công an TP HCM cho biết, lúc 11h30 ngày 06/01/2024, Công an H.Hóc Môn nhận tin báo về vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Xuân Thới Sơn, nạn nhân là cô C., tài sản bị cướp là xe máy và 2 triệu đồng. Ngay sau đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TPHCM xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, thiết bị, phối hợp Công an H.Hóc Môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét, bằng mọi giá bắt giữ đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan chức năng xác định Tâm là nghi phạm. Tuy nhiên, lúc này đối tượng đã di chuyển qua nhiều nơi và lẩn trốn vào rừng keo ở ấp 7, xã Lương Hòa (H.Bến Lức, Long An). Ban Chuyên án huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, thiết bị nghiệp vụ hiện đại, với sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, người dân tỉnh Long An, chỉ sau 72 giờ đã bắt được Tâm, thu giữ nhiều vật chứng liên quan. Với hành vi phạm tội của mình đối tượng này sẽ phải trả giá trước pháp luật.

