Đà Nẵng: Bãi rác tự phát 'từ trên trời rơi xuống'

Bãi rác tự phát gây ô nhiễm ven sông Đô Tỏa Khoảng 4 tháng nay, khi đêm xuống, những chiếc xe tải chở rác đổ xà bần, chai nhựa... ven sông Đô Tỏa, gần khu dân cư phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Bãi rác tự phát nằm gần khu dân cư phường Hòa Xuân, cách sân vận động Hòa Xuân 500 m. Bãi rác dọc ven sông Đô Tỏa dài khoảng 200 m, cao hơn 2 m. Theo ghi nhận của Zing.vn sáng 25/5, rác chủ yếu là xà bần, rác thải xây dựng, bao tải, chai nhựa... Một người dân địa phương cho biết bãi rác này xuất hiện khoảng 4 tháng trở lại đây, cứ đêm xuống là xe tải nối đuôi chở rác về đây đổ. Chỉ trong hơn 2 tháng, bãi rác này chất thành đống cao khiến người dân lo lắng. Do bãi rác tự phát, việc đổ diễn ra tự do nên các loại rác không được phân loại, trong đó một số có đinh nhô lên. Khi bãi rác ngày một cao thì có một số người tìm đến mưu sinh. Họ phân loại chai lọ, giấy, gỗ, sắt vụn mang đi bán. Những người này tự ý gom bao bì thành đống, châm lửa đốt ngay ven sông gây ô nhiễm môi trường. Chị Nguyễn Thị Hoài, người dân mưu sinh tại bãi rác này cho hay bản thân chị phân loại chai lọ mang đi bán, còn bao bì nylon thì mang đi đốt. "Trước đây là bãi tập kết vật liệu, nhưng gần đây nhiều loại rác như bao bì, chai lọ được đổ xuống đây ngày càng nhiều", chị Hoài chia sẻ. Khi lửa bốc lên, người dân quanh khu vực lại phải gánh chịu những làn khói mù mịt, ô nhiễm. Nhiều người lo ngại mưa xuống thì sẽ kéo theo tạp chất chảy xuống sông Đô Tỏa rồi về sông Hàn. Do lượng rác nhiều, một số chai lọ, bao bì tràn xuống sông khiến nước quanh chân cầu Khuê Đông hôi thối, ven bờ thì nhếch nhác. Sông Đô Tỏa nối liền đầu nguồn sông Hàn chảy ra biển. Nhiều người dân địa phương lo ngại tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến môi trường sông tại thành phố nói chung, đặc biệt là nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Theo UBND phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, trên địa bàn phường đã cắm các bảng cấm đổ xà bần tại các khu đất trống, đồng thời bố trí các điểm cho phép tập kết xà bần để thuận tiện cho việc thu gom. Tuy nhiên, tình trạng đổ rác bừa bãi ngay bên bờ sông Đô Tỏa vẫn chưa được giải quyết triệt để, địa phương đang lên phương án để xử lý triệt để bãi rác trên. Chân cầu Khuê Đông, nơi có bãi rác tự phát thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Ảnh: Google Maps.

