Thi vào lớp 10: Nắng nóng trên 40 độ C, phụ huynh thấp thỏm chờ con

Sáng 26/5, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên KHTN năm 2019. Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đưa con em đến trường để dự thi và nghe các tình nguyện viên hướng dẫn về các quy định cũng như chỗ ngồi dành cho các bậc phụ huynh trong thời gian chờ đợi. Đến 7h, Hội đồng thi phát thẻ dự thi, phổ biến quy chế và kiểm tra thông tin thí sinh. Theo kế hoạch, sáng nay các thí sinh dự thi môn Ngữ văn. Trong ảnh, một em vội vã chạy vào các khu vực phòng thi do đến muộn. Một học sinh đi xe ôm đến trường được tình nguyện viên hướng dẫn khi gần đến giờ thi. Đúng 8h, các em bắt đầu làm bài thi. Bên ngoài, các phụ huynh thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Nhiều phụ huynh có con thi vào lớp 10 tập trung tại một khu vực trong sân Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên để chờ đợi. Chị Hoa - một phụ huynh đưa con đến dự thi chia sẻ: "Dù là kỳ thi vào cấp 3 nhưng ngồi chờ đợi con em mình vào thi tôi cũng rất lo lắng. Do từ nhà đến đây khoảng 40km, nên mẹ con tôi ở nhà người thân từ chiều qua" Trong lúc chờ đợi, một phụ huynh tranh thủ ăn sáng. Khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Dưới cái nắng trên 40 độ C, nhiều người tỏ ra mệt mỏi. Phụ huynh tranh thủ chợp mắt trên ghế đá trong sân trường. Trường Chuyên Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức thi trong 2 ngày, 26 và 27/5. Thí sinh sẽ làm 3 bài thi gồm Ngữ văn, Toán (vòng 1) và môn chuyên (vòng 2). Đề thi môn Toán ở vòng 1 và môn chuyên ở hình thức tự luận, môn Ngữ văn là trắc nghiệm kết hợp tự luận. 14h chiều nay, thí sinh sẽ dự thi môn toán (vòng 1).

Sáng 26/5, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên KHTN năm 2019. Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đưa con em đến trường để dự thi và nghe các tình nguyện viên hướng dẫn về các quy định cũng như chỗ ngồi dành cho các bậc phụ huynh trong thời gian chờ đợi. Đến 7h, Hội đồng thi phát thẻ dự thi, phổ biến quy chế và kiểm tra thông tin thí sinh. Theo kế hoạch, sáng nay các thí sinh dự thi môn Ngữ văn. Trong ảnh, một em vội vã chạy vào các khu vực phòng thi do đến muộn. Một học sinh đi xe ôm đến trường được tình nguyện viên hướng dẫn khi gần đến giờ thi. Đúng 8h, các em bắt đầu làm bài thi. Bên ngoài, các phụ huynh thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Nhiều phụ huynh có con thi vào lớp 10 tập trung tại một khu vực trong sân Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên để chờ đợi. Chị Hoa - một phụ huynh đưa con đến dự thi chia sẻ: "Dù là kỳ thi vào cấp 3 nhưng ngồi chờ đợi con em mình vào thi tôi cũng rất lo lắng. Do từ nhà đến đây khoảng 40km, nên mẹ con tôi ở nhà người thân từ chiều qua" Trong lúc chờ đợi, một phụ huynh tranh thủ ăn sáng. Khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Dưới cái nắng trên 40 độ C, nhiều người tỏ ra mệt mỏi. Phụ huynh tranh thủ chợp mắt trên ghế đá trong sân trường. Trường Chuyên Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức thi trong 2 ngày, 26 và 27/5. Thí sinh sẽ làm 3 bài thi gồm Ngữ văn, Toán (vòng 1) và môn chuyên (vòng 2). Đề thi môn Toán ở vòng 1 và môn chuyên ở hình thức tự luận, môn Ngữ văn là trắc nghiệm kết hợp tự luận. 14h chiều nay, thí sinh sẽ dự thi môn toán (vòng 1).