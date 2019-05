3 bà cháu bị hàng xóm sát hại: Phá án nhờ sợi tóc trên lá cà phê

Theo Công an xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, khoảng 19h ngày 24/5, ngay khi nhận được tin từ lãnh đạo UBND xã về việc mẹ và 2 con của anh Đàm Văn Quyết (35 tuổi, Bí thư Đoàn xã Tân Thanh) mất tích từ trưa cùng ngày, lực lượng công an và nhiều cán bộ xã, gia đình anh Quyết đã chia nhau tìm kiếm ngay trong đêm.

Lực lượng chức năng cùng gia đình soi đèn pin chia nhau tỏa ra nhiều nơi tìm kiếm thì bất ngờ phát hiện sợi tóc dài vướng trên chiếc lá cà phê...

Lực lượng công an đã mở rộng địa bàn tìm kiếm, phát hiện nhiều vết máu vướng trên ống dẫn nước tưới cà phê, bên cạnh gốc cây bơ lớn phía sau căn nhà nghi phạm Nghiêm Thị Nhi.

Vụ việc cũng được Công an xã trình báo Công an huyện Lâm Hà. Mặc dù lúc này đã khuya nhưng lãnh đạo Công an huyện vẫn chỉ đạo lực lượng khẩn trương xuống hiện trường phối hợp với công an địa phương tìm kiếm người mất tích.