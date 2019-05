KTV bệnh viện nghi hiếp dâm bé gái: Ông nội kể lại thời điểm đối tượng xin lỗi

Liên quan đến vụ việc bé gái lớp 7 Lò Thị N. (trú huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) nghi bị kỹ thuật viên Bệnh viện hiếp dâm khi đến đây thăm khám, sáng 25/5, PV đã đến bệnh viện này để tìm hiểu, tuy nhiên bảo vệ bệnh viện cho biết vì cuối tuần nên không có lãnh đạo trực.

Đi vào khu siêu âm, chụp X – quang, nơi được cho là đã xảy ra sự việc thì nơi đây đang cửa đóng then cài, không ai qua lại.

Phòng chụp X quang nơi bé gái 13 tuổi nghi bị hiếp dâm, thu được mẫu vật tinh trùng - Ảnh: Người đưa tin.

Được biết, những người đầu tiên biết sự việc là ông bà nội của bé gái, hiện vẫn đang điều trị nội trú ở bệnh viện này. Theo bà nội nạn nhân kể lại: "Ông nhà tôi đang điều trị bệnh tim và nhiều bệnh khác ở đây, N. lên đây ở cùng ông bà chờ khám.



Lúc đó bác sỹ khám cho N. lâu lắm, chờ bên ngoài rất sốt ruột nhưng không sao vào trong được. Vừa chạy ra khỏi phòng thì N. đã ôm tôi khóc.

Tôi hỏi rằng cháu bị nhiều bệnh hay sao mà khám lâu thế, nó lắc đầu, tôi lại hỏi khám đau hay sao mà khóc, nó cũng lắc đầu. Thấy nghi đã xảy ra chuyện, tôi mới hỏi hay bác sỹ làm gì con, nó hiếp dâm con à, lúc này N. gật đầu, ôm tôi khóc to hơn, cả người nó run cầm cập, tay nó giật liên tục, không thể ngừng được (vừa nói bà nội nạn nhân vừa diễn tả lại trạng thái sợ hãi run rẩy của bé N).

Sự việc khiến nhiều người nhìn ngó, tôi thấy nghiêm trọng nên chạy lên gọi ông nhà tôi xuống. Lúc này các bác sỹ cũng tập trung đông đúc, họ chối rằng không có sự việc vì Ch. (kỹ thuật viên nghi hiếp dâm N.) đã có vợ con rồi, sẽ không bao giờ làm như thế".

Bà nội nạn nhân N.

Sau khi gọi được chồng và các con đến, bà nội nạn nhân chỉ ôm N. lùi ra xa. Ông nội của nạn nhân kể rằng: "Khi tôi xuống hỏi có phải mày đã hại cháu của tao không, Ch. liền chạy đến cầm lấy hai tay tôi, hắn nhận lỗi và rối rít xin lỗi, nói rằng muốn gặp gia đình tôi để bồi thường.



Tôi bực mình, không chấp nhận và hỏi lại rằng "mày định bồi thường thế nào cho danh dự của cháu tao, cho sự đau đớn của cháu tao", sau đó thì các bác sỹ và người nhà tôi tiến đến, mọi chuyện trở nên lộn xộn.

Một lát sau, công an có mặt khám xét trong phòng chụp phim. Họ thu được 3 mẫu nghi là tinh dịch của Ch. rơi vãi ra sàn nhà khi hãm hiếp cháu tôi, họ cho vào các túi, đánh số rồi chụp hình, sau đó họ gọi tôi lại ký xác nhận niêm phong những mẫu phẩm đó, tôi rất đau đớn".

Bà La Thị Yêu, Giám đốc BV cho biết, BV đã có báo cáo bằng văn bản lên Sở Y tế tỉnh. Về thông tin cho rằng công an đã thu được mẫu tinh trùng tại phòng chụp X-quang, bà Yêu cho biết không rõ thông tin này, vì chưa trực tiếp gặp công an để trao đổi cũng như đến nay chưa được gặp Ch. do đối tượng đã bị tạm giữ từ ngày 21/5 tại công an huyện Quỳnh Nhai.

Đã điều trị nhiều ngày, nhiều bệnh lại thêm suy nghĩ nhiều, ông nội nạn nhân chưa thể nào xuất viện. Ông cho biết lúc nào ông cũng ngóng xem cháu mình giờ này thế nào rồi, đã ổn định tâm lý chưa. Ông đang chờ kết quả giám định, để kẻ gây ra sự đau khổ của cho cháu gái ông sớm phải đền tội.

Trước đó, vào chiều ngày 21/5, khi N. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai để khám vì đau tức ngực và bệnh ngoài da. Tại đây, Mùa A.Ch. đã chụp chiếu tim, phổi cho nữ bệnh nhân này.

Ra khỏi phòng chụp phim, N. đã khóc và cho rằng bị Ch. hiếp dâm. Vụ việc sau đó được trình lên công an.