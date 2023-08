Hà Nội: Người đàn ông trộm xe tải của công ty mang bán sắt vụn

Ngày 23/8, Công an huyện Thạch Thất, TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Dũng (SN 1985, ở xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Hữu Dũng và chiếc xe đối tượng mang đi bán.

Theo điều tra, vào giữa tháng 7/2023, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của anh H. (ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất) về việc bị trộm mất ô tô tải cẩu để trước cửa công ty, trị giá xe khoảng 400 triệu đồng. Nhận được thông tin, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Hữu Dũng, nhân viên của công ty anh H.

Theo đó, vào tháng 3/2023, anh H. thuê anh P.V.P. (SN 1992, ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Hữu Dũng làm tài xế ô tô tải cẩu để chở hàng. Để thuận lợi cho công việc, anh H. giao chìa khóa và giấy tờ của các phương tiện cho anh P. quản lý.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng Dũng nảy sinh ý định lấy trộm ô tô tải có cần cẩu BKS 29C-737.60 của anh H. Đến khoảng 11h ngày 13/7, Dũng và anh P. đi làm về, đỗ xe tải cẩu trước cửa công ty thuộc xã Thạch Xá rồi ra về. Cùng ngày, Dũng đi taxi từ đầu đại lộ Thăng Long về khu vực xã Hữu Bằng thì xuống xe đi bộ theo bờ ruộng, mặc áo mưa đã chuẩn bị từ trước đến trước cửa công ty nơi để ô tô tải trên.

Sau đó, Dũng lấy 1 thanh kim loại phá cửa kính ở ghế bên phụ rồi mở cửa, khởi động xe; trên phương tiện có để giấy tờ xe. Lúc này, một nhân viên bảo vệ của công ty đi tuần phát hiện sự việc đã truy hô. Dũng liền điều khiển xe bỏ chạy. Đối tượng đưa ô tô tới cất giấu tại một bãi đất trống ở chân cầu Thăng Long rồi cầm giấy tờ xe đi về phòng trọ tại thôn Thái Hòa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất.

Tối hôm sau, đối tượng Dũng điều khiển xe đến cửa hàng thu mua sắt vụn ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh và bán 3 thành thùng, 2 xe nâng bằng tay với giá 1,3 triệu đồng. Sau đó Dũng lại lái ô tô đi cất giấu ở gầm cầu Thăng Long. Tối 15/7, Dũng thuê một người đàn ông với giá 400 nghìn đồng đến cửa hàng thu mua sắt vụn mượn bình hơi rồi mang ra gầm cầu Thăng Long nơi cất giấu ô tô để cắt thùng, tháo cần cẩu của xe.

Các bộ phận của xe tải cẩu bị Dũng phá tung, xé lẻ và bán sắt vụn được hơn 25 triệu đồng. Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thạch Thất, ô tô tải cẩu của anh H. trị giá 390 triệu đồng, ngoài ra 2 xe nâng cầm tay có giá 2 triệu đồng.

Hiện vụ người ông trộm xe tải của công ty mang đi bán sắt vụn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.