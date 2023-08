Nhận 2,25 triệu USD từ Việt Á, ông Nguyễn Thanh Long nộp khắc phục bao nhiêu?

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long: Theo kết luận điều tra vụ Việt Á, bị can Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận hối lộ 2,25 triệu USD để can thiệp, tác động giúp Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm Covid-19. Ông Long bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự, mức hình phạt cao nhất là tử hình. Đến nay, cựu Bộ trưởng Y tế đã đã nộp khắc phục phần lới số tiền đã nhận hối lộ. Cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh: Kết luận điều tra nêu, ông Chu Ngọc Anh nhận túi quà bên trong có 200.000 USD của Phan Quốc Việt, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự. Ông Chu Ngọc Anh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có thành tích xuất sắc trong công tác, tuy nhiên chưa ghi nhận về việc nộp tiền khắc phục. Cựu Thứ trưởng KH&CN Phạm Công Tạc: Dù ông Phạm Công Tạc khai chỉ nhận của Phan Quốc Việt 100 triệu đồng, nhưng Cơ quan điều tra cho rằng, có đủ căn cứ xác định ông Phạm Công Tạc nhận của bị can Việt 50.000 USD. Việc ông Tạc nhận tiền được xác định là yếu tố "vì vụ lợi", hành vi của ông Tạc phạm vào tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Tạc tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác, song cũng chưa ghi nhận nộp tiền khắc phục. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng: Ông Phạm Xuân Thăng nhận của Phan Quốc Việt 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng) và nhận từ Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương 600 triệu đồng và 50.000 USD. Ông Thăng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có thành tích xuất sắc trong công tác và đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận trên. Cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến: Kết luận điều tra nêu, bị can Phạm Duy Tuyến nhận hối lộ 27 tỷ từ Công ty Việt Á và bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự. Đến nay, vợ ông Tuyến đã nộp khắc phục tổng số tiền hơn 12,3 tỷ đồng. Cựu Giám đốc Sở Y tế Hải Dương Phạm Mạnh Cường đã nhận từ Phạm Duy Tuyến , cựu Giám đốc CDC Hải Dương 7 tỷ đồng. Hành vi của ông Cường trong vụ án đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự, số tiền thiệt hại hơn 73,8 tỷ đồng. Bị can Phạm Mạnh Cường đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận từ Phạm Duy Tuyến. Bị can Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 53,9 tỷ đồng, trong đó chuyển cho ông Nguyễn Thanh Long 49,9 tỷ đồng và sử dụng cá nhân 4 tỷ đồng. Đến nay đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận của Phan Quốc Việt. Bị can Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH&CN nhận hối lộ 350.000 USD (tương đương hơn 8 tỷ đồng), đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận của Phan Quốc Việt. Bị can Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, Bộ Y tế nhận hối lộ 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng). đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận của Phan Quốc Việt. Bị can Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế nhận hối lộ 300.000USD (tương đương hơn 6,9 tỷ đồng), đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận của Phan Quốc Việt. Bị can Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng bị cáo buộc 2 lần nhận từ Phan Quốc Việt tổng số tiền 200.000USD. Trịnh bị đề nghị truy tố tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị can Trịnh đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận của Phan Quốc Việt. (Ảnh: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt, người đưa tiền cho Trịnh) >>> Mời độc giả xem thêm video 38 bị can trong đại án Việt Á: Nhìn lại những sai phạm:

