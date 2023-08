Cái chết tức tưởi của người phụ nữ với 2 chữ “phản bội” trên bụng

Theo hồ vụ án, năm 2015, chị T. và Đinh Ngọc Khoa (28 tuổi, trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) nên duyên vợ chồng trong niềm vui mừng khôn xiết của hai bên gia đình nội ngoại. Tình yêu của đôi vợ chồng trẻ sớm đơm hoa, kết trái khi chị T. sinh hạ cậu con trai đầu lòng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Do ở Hòa Bình kinh tế khó khăn nên khi con trai mới được vài tháng tuổi, vợ chồng chị T. quyết định chuyển về quê ngoại ở Sóc Sơn để lập nghiệp. Tại đây, trong những ngày đầu, vợ chồng chị T. được người chú ruột cho mượn tạm ngôi nhà nhỏ để sinh sống. Rồi nhờ bạn bè giúp đỡ, chị T. xin vào làm công nhân tại khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh, TP Hà Nội), còn chồng đi xây dựng ở gần nhà. Những tưởng cuộc sống của họ sẽ trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc thì bất ngờ sóng gió nổi lên. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khoa nghi ngờ vợ ngoại tình, nên nhiều lần hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thậm chí có lần, Khoa còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Để tìm bằng chứng, người đàn ông này lén lút lấy điện thoại của vợ rồi cài đặt phần mềm ghi âm cuộc gọi. Sự nghi ngờ của Khoa lớn dần lên khi anh ta phát hiện trong danh bạ máy chị T. có lưu một người tên "Chị Thắm". (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Người này thường xuyên liên lạc qua lại với chị T. Điều đáng nói, mặc dù lưu tên là phụ nữ, nhưng những cuộc hội thoại của "Chị Thắm" lại là giọng đàn ông. Khi Khoa gặng hỏi, chị T. vẫn một mực khẳng định không có quan hệ tình cảm với người được lưu là "Chị Thắm" trong điện thoại. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Chiều 16/12/2017, chị T. đi làm về sớm, Khoa liền lấy điện thoại của vợ ra kiểm tra. Anh ta phát hiện người có tên "Chị Thắm" nhắn với nội dung: "Em xóa hết tin nhắn đi. Chồng em đọc được nó tìm đánh chết anh đấy. Hôm nay em đi làm về sớm thế". Một lần nữa Khoa tra khảo vợ, nhưng chị T. vẫn khẳng định, người có tên "Chị Thắm" chỉ là đồng nghiệp, không có quan hệ tình cảm trai gái.(Ảnh minh họa, nguồn Internet) Đêm cùng ngày, khi vợ chồng đi ngủ, Khoa bày tỏ mong muốn ân ái thì chị T. từ chối với lý do đang trong thời gian "đèn đỏ". Máu nóng nổi lên, Khoa bắt vợ gọi cho người có tên "Chị Thắm" để cắt đứt quan hệ, nhưng chị T. không làm theo. Lúc này, Khoa bất ngờ đấm 2 phát liên tiếp vào mặt khiến vợ chảy máu mũi. Chưa dừng lại ở đó, gã chồng vũ phu dùng tay bóp cổ chị T. tới mức bất động. Phát hiện vợ tử vong, Khoa lạnh lùng lấy bút dạ viết lên phần bụng thi thể 2 chữ "phản bội" rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sáng 17/12, người thân bàng hoàng phát hiện thi thể chị T. trên giường ngủ nên đã cấp báo vụ việc tới cơ quan công an. Biết không thể thoát tội, Đinh Ngọc Khoa đã tới Công an huyện Sóc Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. (Nơi xảy ra sự việc, ảnh tư liệu) Mở rộng điều tra, công an xác định "Chị Thắm" thực chất là người đàn ông tên Tuấn (35 tuổi), làm cùng công ty với nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, anh Tuấn khai, do thường xuyên đi chung xe đưa đón công nhân của công ty nên anh và chị T. có trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc thông báo cho nhau giờ giấc xe chạy. Anh và chị T. không có quan hệ tình cảm. Thẩm định chứng cứ, cơ quan công an cho rằng không có căn cứ xác định anh Tuấn và chị T. có quan hệ tình cảm. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ngày 5/10/2018, Đinh Ngọc Khoa bị TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử về tội "Giết người". Tại tòa, Khoa khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và thể hiện sự ân hận vì tội ác bản thân đã gây ra. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về chăm sóc con thơ. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Khoa mức án 20 năm tù. >>> Xem thêm video: Xác định nguyên nhân nữ nhân viên chuyển phát bị sát hại dã man.

