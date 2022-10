Hải Dương: “Cặp đôi đạo chích” trộm tài sản của Công ty Quảng Phong

Ngày 6/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Bá Đạt (SN 1990, trú tại thôn Mỹ Cụ, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và Phan Thị Nhàn (SN 1983, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; hiện đang sinh sống tại thôn Mỹ Cụ, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về tội trộm cắp tài sản.

Cặp vợ chồng hờ cùng tang vật vụ án.

Công an huyện Thanh Miện cho biết, cuối tháng 7/2022, Công an xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện tiếp nhận trình báo của Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam (thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) về việc bị mất trộm 23 khuôn ép kim loại.

Quá trình điều tra, Công an xã Thanh Giang phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Thanh Miện) xác minh, làm rõ, xác định Nguyễn Bá Đạt (công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam) và Phan Thị Nhàn (vợ “hờ” của Đạt) là 2 đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên.

Tang vật vụ án.

Quá trình đấu tranh, khai thác, Đạt khai nhận, khoảng 1h30 ngày 21/7, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản của Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam, Đạt đã trộm cắp 11 khuôn ép kim loại của Công ty rồi ném qua tường rào cho Phan Thị Nhàn mang đi tiêu thụ. Đến 1h30 ngày 23/7, Đạt tiếp tục trộm cắp 12 khuôn ép kim loại của Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam rồi tuồn ra ngoài cho Nhàn mang bán.

Qua điều tra ban đầu, Đạt và Nhàn chưa đăng ký kết hôn nhưng sống với nhau như vợ chồng tại thôn Mỹ Cụ, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và đã có 1 con. Đạt từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

