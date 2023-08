Đi đòi nợ dẫn đến xô xát đánh nhau, 5 đối tượng bị khởi tố

Ngày 22/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 5 đối tượng về Tội cố ý gây thương và gây rối trật tự công cộng.



Các đối tượng đều trú tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương gồm: Nguyễn Hữu Tú, (sinh năm 1991 trú tại ngõ 68, phố Thượng Đạt); Đỗ Xuân Trường (sinh năm 2005, trú tại ngõ 29, phố Thượng Đạt); Bùi Quang Khải (sinh năm 2004, trú tại số 28, phố Nhật Tân); Đỗ Văn Dũng và Trần Tuấn Anh cùng sinh năm 2004, trú tại phố Xuân Dương.

Đối tượng Bùi Quang Khải.

Điều tra cho thấy, khoảng 20h30 ngày 1/5/2023, nhóm của Nguyễn Hữu Tú đến nhà anh Vũ Văn Sơn (sinh năm 1989, trú tại phố Thượng Đạt, phường Tứ Minh, TP Hải Dương) để đòi tiền mà anh Sơn đã vay trước đó của Tú.

Khi nhóm đối tượng trên đến, anh Sơn không có nhà mà đang ăn tại quán bia nhà ông Phạm Văn Dưa (sinh năm 1962, trú tại phố Thượng Đạt, phường Tứ Minh). Nhóm của Tú đã xảy ra mâu thuẫn với Sơn, ông Dưa và một số người thân của gia đình ông Dưa.

Đối tượng Đỗ Văn Dũng. Đối tượng Nguyễn Hữu Tú.

Sau đó, nhóm của Tú về nhà Tú lấy hung khí gồm 1 kiếm, dài 80cm và 2 dao mèo, dài 40cm quay lại nhà ông Dưa gây sự. Tại đây, hai bên đã xảy ra va chạm dẫn đến đánh nhau, khiến ông Dưa và một số người thân gia đình ông Dưa bị thương phải đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu (tỷ lệ thương tật của các trường hợp từ 20 đến 46%).

Vụ việc xảy ra đã làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang lo sợ cho người dân trong khu dân cư.

Đối tượng Đỗ Xuân Trường. Đối tượng Trần Tuấn Anh.

Tiếp nhận vụ việc, Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đã điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt giam các bị can có liên quan đến vụ án về Tội cố ý gây thương và Gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời, tiếp tục điều ra mở rộng, làm rõ các hành vi vi phạm của các đối tượng khác có liên quan trong vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, đánh nhau gây thương tích