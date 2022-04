Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn xô xát ở “khu đất vàng” quận Tây Hồ

Theo đó, sáng 14/4, bà Nguyễn Thị Lan Phương, Vũ Thị Tuyết Nhung (người được bà Phương ủy quyền) cùng nhiều người thân đến lô đất D3-HH12 tại đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội để tiến hành đo đạc, xác định ranh giới và quây rào diện tích lô đất của mình sau khi Tòa án nhân dân quận Đống Đa có bản án số 12/2022/DS-ST ngày 20/1/2022 về việc “Tranh chấp tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu” giữa bà Nguyễn Thị Lan Phương và ông Tống Văn Chiến (SN 1962, thường trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) về diện tích 3.013m2 tại lô đất D3-HH12.

Tuy nhiên, tại lô đất có nhóm người xưng là nhân viên của Công ty cổ phần Đầu tư LILAHA ngăn cản. May mắn, vụ việc đã được UBND phường Xuân La, công an địa phương nắm bắt và trực tiếp đến lô đất để giám sát, xử lý và mời các bên về trụ sở UBND phường làm việc.

Nhóm người của bà Tuyết Nhung và nhóm người xưng là nhân viên của Công ty cổ phần Đầu tư LILAHA cãi nhau tại "khu đất vàng" trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, phường Xuân La.

Biên bản làm việc của UBND phường Xuân La nêu rõ: “Ngày 14/4, bà Nhung và bà Phương tiến hành vào khu đất vì theo bà Phương xác định TAND quận Đống Đa đã tuyên vô hiệu việc mua bán. Do diện tích đất trên đang nằm trong phần diện tích đất của công ty LILAHA đang quản lý, quây rào bảo vệ, cản trở việc tiến hành rào đất của bà Nhung và bà Phương nên hai bên có tranh cãi nhau nên UBND phường đã mời hai bên đến trụ sở UBND phường đảm bảo an ninh trật tự, không để ảnh hướng đến an ninh. Đến 12h30 cùng ngày, đại diện công ty LILAHA không có mặt nên buổi làm việc không đạt kết quả. UBND phường yêu cầu các bên liên quan tập hợp chứng từ, liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết dứt điểm, đề nghị các bên kiềm chế tránh xô xát, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn”, biên bàn làm việc do ông Lê Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La ký, xác nhận. Tại UBND phường Xuân La, bà Vũ Thị Tuyết Nhung cho rằng công ty LILAHA đã chiếm đoạt tài sản hợp pháp 3.226m2 tại khu Cày Máy, phường Xuân La, quận Tây Hồ mặc dù TAND quận Đống Đa đã tuyên bản án có hiệu lực pháp luật về diện tích trên thuộc quyền sở hữu của bà. Bà Nhung cũng yêu cầu UBND phường Xuân La tháo dỡ phần công trình mà công ty LILAHA xây dựng trái phép trên lô đất. Vụ việc đã được UBND phường Xuân La nhanh chóng tiếp cận và ngăn cản nguy cơ xảy ra xô sát, gây mất an ninh trật tự.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, khu đất trên có nguồn gốc là đất nông nghiệp (gọi tắt là khu Cày Máy) được chính quyền giao đất cho xã viên HTX nông nghiệp Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) từ những năm 80 của thế kỷ trước. Năm 2009, một số người cùng góp tiền với bà Tuyết Nhung mua gom quyền sử dụng nhiều mảnh đất nông nghiệp từ các hộ nông dân Vũ Văn Việt, Nguyễn Văn Gạch và Nguyễn Văn Liên, hợp thửa thành mảnh đất 3.013m2.

Quá trình quản lý sử dụng phần đất nông nghiệp Cày Máy, bà Tuyết Nhung phát hiện một số giấy tờ có dấu hiệu giả mạo sự việc “chuyển nhượng” khu đất của mình cho một người tên là Tống Văn Chiến (sinh năm 1962, trú tại Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) từ ngày 12/07/2012.

Biên bản về vụ việc được UBDN phường Xuân La lập để làm căn cứ giải quyết.

Được nhóm bạn ủy quyền đại diện, Bà Tuyết Nhung đã trình báo công an và chính quyền địa phương, đồng thời khởi kiện ra tòa án nơi ông Tống Văn Chiến cư trú. Ngày 20/01/2022, TAND quận Đống Đa ra bản án dân sự sơ thẩm số 14/2022/DS-ST do thẩm phán Vũ Lệ Quyên ký ban hành, tuyên xử văn bản ghi “Giấy chuyển nhượng” ngày 12/07/2012 giữa nhóm bà Tuyết Nhung với ông Tống Văn Chiến là giao dịch vô hiệu. Đáng chú ý, bị đơn Tống Văn Chiến không xuất hiện tại tòa. Sau phiên xử, bị đơn không kháng cáo, do đó bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Thắng kiện, phía bà Tuyết Nhung lập tức gửi thông báo và kiến nghị 3 cấp chính quyền từ phường Xuân La, tới quận Tây Hồ và thành phố Hà Nội, đề nghị chính quyền dừng ngay mọi thủ tục cấp phép triển khai, thực hiện dự án “Tổ hợp văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ và nhà ở tại ô đất D3-HH12”. Thực chất đây là dự án xây dựng chung cư nhằm “chuyển hóa” đất nông nghiệp, dự án có tổng diện tích hơn 8.600m2, bao trùm lên phần đất nông nghiệp 3.013m2 tại khu Cày Máy của nhóm bà Tuyết Nhung, theo bản án đã có hiệu lực pháp luật.