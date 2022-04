Tin nóng 14/4: Rợn người phát hiện thi thể bị dìm dưới đáy đầm tôm

Rợn người phát hiện thi thể bị dìm dưới đáy đầm tôm: Không thấy ông U. (44 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) trở về, người nhà tiến hành tìm kiếm thì phát hiện thi thể nạn nhân bị dìm dưới đáy đầm tôm tại phường Tân Xuyên, TP Cà Mau nên trình báo Công an. Ngày 14/4, UBND phường Tân Xuyên cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành bơm nước ra khỏi đầm tôm để đưa thi thể ông U. lên bờ. Quý tử nghiện game "đập két" đánh cắp 300 triệu của bố mẹ: Nợ nần do ăn chơi và nướng vào game, Bùi Quang Minh (SN 2000, trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã phá két sắt của bố mẹ lấy trộm 300 triệu đồng. Ngày 14/4, Công an huyện Mỹ Đức cho biết đang tạm giữ Minh để điều tra, làm rõ. Đâm trọng thương nhân viên giao hàng để cướp tài sản: Do thiếu tiền tiêu xài nên, Nguyễn Nam Thuận (18 tuổi, quê Cà Mau) đặt mua chiếc nhẫn trị giá 100 triệu đồng qua mạng, rồi rút dao tấn công nhân viên giao hàng để cướp xảy ra tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Ngày 14/4, Công an huyện Nhơn Trạch cho biết đang trong quá trình điều tra làm rõ. Dùng dao tấn công khiến nhiều người trọng thương: Xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, Dương Văn Hậu (SN 2001, trú thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang) đã nhiều lần dùng dao tấn công khiến 3 người bị thương tích. Ngày 14/4, Công an Công an huyện Thoại Sơn cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hậu. Cháy tại trường học, một học sinh tử vong: Sáng 14/4, một vụ cháy lớn xảy ra trong Trường tiểu học Phù Đổng ở phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai khiến một học sinh tử vong tại chỗ. Nạn nhân là em Đ.T.T, 12 tuổi, học sinh lớp 6 của một trường THCS trên địa bàn TP Biên Hòa. Em T. là con của ông Đặng Đình Điều làm nghề bảo vệ và bà Nguyễn Thị Mai làm nghề lao công của Trường tiểu học Phù Đổng. Người phụ nữ để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử: Sáng 14/4, tại cầu Đô Lương thuộc Quốc lộ 7 bắc ngang qua 2 xã Lưu Sơn và Đặng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) chị H.T.L, (SN 1974, trú thị trấn Đô Lương) để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử. Trên bức thư có ghi dòng chữ: "Anh L, anh hãy thay em chăm sóc các con nên người. Vợ của anh". Bắt hung thủ sát hại nam sinh lớp 8: Do cần tiền mua ma túy để sử dụng, Lò Mạnh Cường (SN 2003, trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) thấy H.V.V. (học lớp 8, trú cùng huyện) đi xe máy một mình, Cường đã vẫy xe xin đi nhờ và được V. đồng ý, sau đó Cường đã dùng dao bấm sát hại V. và cướp chiếc xe máy. Ngày 14/4, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ Cường để điều tra, làm rõ. Va chạm với xe tải, người phụ nữ ngoài 60 tuổi tử vong: Trưa 14/4, tại nút giao đường Cách mạng Tháng Tám với đường Xuân Hòa (TP Thái Nguyên) bà N.T. T. (ngoài 60 tuổi trú TP Thái Nguyên) điều khiển xe gắn máy đã va chạm với xe tải đi cùng chiều khiến nạn nhân tử vong. Bộ Công an bắt Facebooker Đặng Như Quỳnh: Chiều 14/4, trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa bắt khẩn cấp ông Đặng Như Quỳnh (SN 1980, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo tướng Tô Ân Xô, ông Đặng Như Quỳnh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Rợn người phát hiện thi thể bị dìm dưới đáy đầm tôm: Không thấy ông U. (44 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) trở về, người nhà tiến hành tìm kiếm thì phát hiện thi thể nạn nhân bị dìm dưới đáy đầm tôm tại phường Tân Xuyên, TP Cà Mau nên trình báo Công an. Ngày 14/4, UBND phường Tân Xuyên cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành bơm nước ra khỏi đầm tôm để đưa thi thể ông U. lên bờ. Quý tử nghiện game "đập két" đánh cắp 300 triệu của bố mẹ: Nợ nần do ăn chơi và nướng vào game, Bùi Quang Minh (SN 2000, trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã phá két sắt của bố mẹ lấy trộm 300 triệu đồng. Ngày 14/4, Công an huyện Mỹ Đức cho biết đang tạm giữ Minh để điều tra, làm rõ. Đâm trọng thương nhân viên giao hàng để cướp tài sản: Do thiếu tiền tiêu xài nên, Nguyễn Nam Thuận (18 tuổi, quê Cà Mau) đặt mua chiếc nhẫn trị giá 100 triệu đồng qua mạng, rồi rút dao tấn công nhân viên giao hàng để cướp xảy ra tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Ngày 14/4, Công an huyện Nhơn Trạch cho biết đang trong quá trình điều tra làm rõ. Dùng dao tấn công khiến nhiều người trọng thương: Xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, Dương Văn Hậu (SN 2001, trú thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang) đã nhiều lần dùng dao tấn công khiến 3 người bị thương tích. Ngày 14/4, Công an Công an huyện Thoại Sơn cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hậu. Cháy tại trường học, một học sinh tử vong: Sáng 14/4, một vụ cháy lớn xảy ra trong Trường tiểu học Phù Đổng ở phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai khiến một học sinh tử vong tại chỗ. Nạn nhân là em Đ.T.T, 12 tuổi, học sinh lớp 6 của một trường THCS trên địa bàn TP Biên Hòa. Em T. là con của ông Đặng Đình Điều làm nghề bảo vệ và bà Nguyễn Thị Mai làm nghề lao công của Trường tiểu học Phù Đổng. Người phụ nữ để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử: Sáng 14/4, tại cầu Đô Lương thuộc Quốc lộ 7 bắc ngang qua 2 xã Lưu Sơn và Đặng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) chị H.T.L, (SN 1974, trú thị trấn Đô Lương) để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử. Trên bức thư có ghi dòng chữ: "Anh L, anh hãy thay em chăm sóc các con nên người. Vợ của anh". Bắt hung thủ sát hại nam sinh lớp 8: Do cần tiền mua ma túy để sử dụng, Lò Mạnh Cường (SN 2003, trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) thấy H.V.V. (học lớp 8, trú cùng huyện) đi xe máy một mình, Cường đã vẫy xe xin đi nhờ và được V. đồng ý, sau đó Cường đã dùng dao bấm sát hại V. và cướp chiếc xe máy. Ngày 14/4, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ Cường để điều tra, làm rõ. Va chạm với xe tải, người phụ nữ ngoài 60 tuổi tử vong: Trưa 14/4, tại nút giao đường Cách mạng Tháng Tám với đường Xuân Hòa (TP Thái Nguyên) bà N.T. T. (ngoài 60 tuổi trú TP Thái Nguyên) điều khiển xe gắn máy đã va chạm với xe tải đi cùng chiều khiến nạn nhân tử vong. Bộ Công an bắt Facebooker Đặng Như Quỳnh: Chiều 14/4, trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa bắt khẩn cấp ông Đặng Như Quỳnh (SN 1980, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo tướng Tô Ân Xô, ông Đặng Như Quỳnh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Chiều 14/4, trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa bắt khẩn cấp ông Đặng Như Quỳnh (SN 1980, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo tướng Tô Ân Xô, ông Đặng Như Quỳnh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.