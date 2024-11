Hà Nội: Khởi tố nam thanh niên vào nhà dân trộm nhiều xe máy

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Huân (SN: 2001; trú tại: Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tiến Huân.

Theo điều tra, khoảng 0h ngày 20/3/2023, Nguyễn Văn Anh (SN 1989, trú tại: Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội) gọi điện rủ Nguyễn Tiến Huân đến nhà để đi trộm cắp xe máy. Huân đồng ý và đi bộ sang nhà Văn Anh rồi chờ thêm 2 đối tượng khác tới. Sau đó, cả nhóm (4 người) đi ra ngoài đường, tìm kiếm xem nhà nào sơ hở để trộm xe máy.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn Ninh Môn, xã Hiền Ninh, các đối tượng quan sát thấy một ngôi nhà có để 2 chiếc xe máy ngoài sân nên đã phá khoá cổng lấy trộm. Sau khi mang 2 chiếc xe vừa trộm cắp được đến cất giấu tại khu vực đê Xuân Lai, các đối tượng tiếp tục đi trộm cắp tài sản.

Đến khu vực thôn Hương Đình Đông, xã Mai Đình, thấy trong ngõ có 2 chiếc xe máy, các đối tượng này lại thực hiện hành vi trộm cắp. Cả nhóm mang 4 chiếc xe đã trộm được đi bán rồi chia nhau số tiền.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 14/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Huân về tội trộm cắp tài sản , đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng còn lại để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.