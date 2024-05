Bắt 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các đình, đền, chùa

Ngày 6/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Yên Thế phối hợp với Công an huyện Lạng Giang kết thúc chuyên án đấu tranh, làm rõ và vận động hai đối tượng Lê Việt Anh (SN 1993, trú tại thôn Đồ, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Đức Long (SN 1988, trú tại thôn Thái An, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) ra đầu thú về hành vi Trộm cắp tài sản là chuông đồng và tiền công đức tại “Nghè Dầm” thuộc thôn Dầm Chúc, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Lê Việt Anh.

Quá trình đấu tranh, hai đối tượng trên đã khai nhận: Trong khoảng thời gian từ ngày 10/4/2024 đến ngày 20/4/2024 hai đối tượng đã liên tiếp thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản là chuông đồng và tiền công đức tại các đình, đền, chùa thuộc địa bàn các huyện Yên Thế, Lạng Giang và Lục Nam, tỉnh Bắc Giang với tổng tài sản trộm cắp được trị giá khoảng 30.000.000 đồng. Hiện Công an huyện Yên Thế đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Việt Anh và Nguyễn Đức Long để tiếp tục tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

Đối tượng Nguyễn Đức Long.

Công an huyện Yên Thế thông báo, đề nghị các đình, đền, chùa thuộc địa bàn các huyện Yên Thế, Lạng Giang và Lục Nam bị trộm cắp tài sản trong khoảng thời gian từ ngày 10/4/2024 đến ngày 20/4/2024 liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Thế (qua đồng chí Thiếu tá Đoàn Mạnh Tuấn – Đội trưởng, SĐT: 0914.528.286) hoặc trực ban Công an huyện Yên Thế, SĐT: 0204.3876.211 để được hỗ trợ, giải quyết.