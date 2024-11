4 bà cháu chết oan khuất dưới tay kẻ sát nhân vì một câu nói

Theo hồ sơ vụ án, sáng 24/9/2016, chị Vũ Thị Thanh sau khi hết ca 3 trở về nhà thì phát hiện có 4 người trong gia đình đã chết, gồm: mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955); 2 con ruột là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007) và cháu Phạm Thu Hà (SN 2008; 1 cháu con của chị gái chị Thanh là Vũ Khánh Huyền (SN 2013). (Căn nhà nơi xảy ra sự việc) Ngày 25/9/2016, sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát thông báo truy tìm đối tượng nghi vấn gây ra vụ án “Giết người và cướp tài sản” xảy ra tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, ngày 24/9/2016. Đối tượng truy tìm là Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ngay khi phát đi thông tin truy tìm, lực lượng công an đã nhanh chóng lập các chốt chặn nơi nghi can có thể lợi dụng lẩn trốn. Đến trưa ngày 26/9/2016, sau khi xác định Doãn Trung Dũng là nghi can chính gây ra vụ thảm án, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định truy nã đặc biệt. Đến tối ngày 26/9/2016, lực lượng trinh sát đã phát hiện tung tích của nghi can Doãn Trung Dũng trên đường lẩn trốn theo hướng TP Uông Bí về huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Khoảng 21h cùng ngày, khi đối tượng đang ngồi uống cà phê tại quán đã bị lực lượng trinh sát áp sát khống chế, bắt gọn. Trước đó, Doãn Trung Dũng di chuyển theo hướng từ xã Tam Hưng, Thủy Nguyên về nội thành Hải Phòng trên 1 chiếc xe taxi 4 chỗ, đến khu vực trên thì bị sa lưới. Sau khi được đưa về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên khai thác nhanh ban đầu, nghi phạm Doãn Trung Dũng đã được Công an tỉnh Quảng Ninh di lý về địa phương. Theo bản án, Doãn Trung Dũng và chị Vũ Thị Thanh (trú khu Hợp Thành, P.Phương Nam, TP Uông Bí) có quan hệ họ hàng nên đã nhiều lần đến nhà chị Thanh chơi. Bản thân Dũng không có việc làm ổn định, là người nghiện ma túy. Khoảng 19h30 tối 23/9/2016, Dũng đến nhà chị Thanh vay tiền, khi đi Dũng mang theo một con dao bầu. (Con dao gây án của đối tượng) Thời điểm trên, chị Thanh đi làm ca đêm nên ở nhà chỉ có 4 người gồm mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát, hai con là Phạm Đình Hưng và Phạm Thu Hà, cháu gái Vũ Khánh Huyền. Khi Dũng hỏi vay tiền, bà Hát nói không có tiền cho vay. Do trời mưa, bà Hát đã mời Dũng vào nhà ăn cơm và ngủ lại qua đêm. Trong lúc ăn cơm Dũng có gọi cháu Hưng là “thằng chó”, cháu Hưng nói lại “thế bác cũng là chó”, vì vậy Dũng rất bực mình. Sau khi ăn cơm xong cả nhà đi ngủ, bà Hát và cháu Huyền ngủ một phòng, cháu Hưng và Hà ngủ một phòng, Dũng ngủ ở tầng 1. Khoảng 22h cùng ngày, cháu Hưng đi vệ sinh rồi quay về phòng ngủ thì Dũng đi theo, bịt miệng và dùng dao bầu mang theo đâm nhiều nhát làm cháu tử vong. Sau đó, Dũng đặt cháu Hưng xuống giường. Cùng lúc đó, cháu Hà đang ngủ cùng giường với anh trai tỉnh dậy kêu lên thì bị Dũng bóp cổ và đem xuống gian phụ cuối nhà. Sau đó, Dũng lấy 1 đoạn dây nilông màu đen xiết cổ cháu Hà đến chết rồi lấy quần áo phủ lên người và quay về phòng khách ngủ tiếp. Sáng hôm sau, khi bà Hát và cháu Huyền ngủ dậy phát hiện cháu Hà tử vong dưới nhà, cũng bị Dũng dùng một con tiện bằng gỗ đập bất tỉnh. Khi phát hiện bà Hát và cháu Huyền còn thở, Dũng dùng dao bầu mang theo đâm nhiều nhát khiến hai bà cháu tử vong. Sau khi giết người, Dũng lục lọi tìm tài sản nhưng không thấy nên đã xuống lấy 1 chiếc nhẫn vàng và 2 bông tai trên người bà Hát rồi đi về nhà tắm rửa. Sáng 24/9/2016, Dũng đưa vợ đi làm rồi đến một hiệu vàng ở thị xã Quảng Yên bán chiếc nhẫn lấy hơn 3 triệu đồng. Riêng đôi bông tai, Dũng dùng đèn khò nung chảy rồi mang ra TP Uông Bí bán được hơn 3 triệu đồng. Sau đó, Dũng về nhà cất dao bầu và ngồi đánh bạc. Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi và còn cho biết đã sử dụng ma túy đá vào chiều gây vụ án. Ngày 16/12/2016, Doãn Trung Dũng bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình. >>> Xem thêm video: Nữ DJ bị bạn trai sát hại trong tình trạng khỏa thân.

