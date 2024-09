Nam thiếu niên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản ở Thanh Hóa

Trước đó, ngày 3/9, anh Lê Công Cường (SN 1985, trú tại tổ dân phố Thanh Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) đến Cơ quan Công an trình báo với nội dung: Vào ngày 02/9/2024, nhà ở của anh Cường tại tổ dân phố Thanh Bình, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn bị kẻ gian đột nhập, lục lọi trộm cắp số tiền 26.500.000 đồng. Lê Đình H.A tại cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Nghi Sơn đã nhanh chóng huy động lực lượng, tiến hành các biện pháp điều tra. Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an thị xã Nghi Sơn đã xác định được các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Lê Đình H.A (SN 2010, trú tại TDP Nam Thành, phường Hải Ninh, thị xã Nghi sơn, Thanh Hóa). Được biết đối tượng có biểu hiện của thanh thiếu thiên hư tại địa phương. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn tiếp nhận, giải quyết.



Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo: Người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, không để tài sản ở những nơi có sơ hở; đồng thời trang bị hệ thống camera an ninh để phòng ngừa tội phạm. Gia đình cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục con cái, việc buông thả không quan tâm, kiểm soát, không có định hướng sẽ dễ dấn đến hậu quả sa ngã, đi vào con đường vi phạm pháp luật.