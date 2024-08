Bắt đối tượng trộm cắp tài sản tại quán internet ở Bắc Giang

Ngày 31/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Sơn (SN 2005, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Vi Văn Sơn tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an thị trấn Kép, huyện Lạng Giang tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Phú, ở xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về việc: Tối ngày 22/8/2024, anh bị kẻ gian trộm cắp mất 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Future, biển kiểm soát 98B1-782.36 tại quán Internet ở TDP số 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang.

Thiệt hại tài sản trị giá khoảng 10 triệu đồng. Công an thị trấn Kép đã điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản là Vi Văn Sơ và thu hồi được chiếc xe mô tô bị trộm cắp. Hiện vụ trộm cắp tài sản tại quán internet đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.