Hà Nội: Khởi tố, bắt giam Tổng Giám đốc Gia Nguyễn Group

Ngày 13/5, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, HKTT phường Phú La, quận Hà Đông) là Tổng Giám đốc Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group, để điều tra về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng Giám đốc Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group Nguyễn Văn Dũng.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, do làm ăn thua lỗ dẫn đến việc năm 2019, Dũng vay nợ 8 cá nhân số tiền lên đến hơn 70 tỷ đồng. Năm 2019, Nguyễn Văn Dũng chỉ đạo nhân viên Công ty Gia Nguyễn phát triển phần mềm “Nền kinh tế chia sẻ”; hình thức là lắp đặt các màn hình ti vi quảng cáo tại các địa điểm trên 10 tỉnh thành rồi thông qua ứng dụng để phát quảng cáo thu tiện lợi nhuận.

Nhưng trên thực tế, Công ty Gia Nguyễn chưa ký được hợp đồng kinh doanh để sinh lợi nhuận từ việc phát quảng cáo trên số màn hình đã lắp đặt. Do cần tiền chi trả nợ cá nhân, chi phí các hoạt động của công ty nên từ tháng 6/2021, Nguyễn Văn Dũng đã chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo hình thức kinh doanh này thông qua việc mở các lớp học, từ đó lôi kéo người dân tại Hà Nội và các tỉnh thành khác đến nghe rồi kêu gọi góp vốn vào công ty.

Số vốn ban đầu cần góp là 38 triệu đồng/1 người trở lên tương đương với việc mua 1 màn hình quảng cáo thương hiệu GNG; Dũng thỏa thuận trên hợp đồng với các nhà đầu tư là hàng tháng công ty sẽ chi trả lãi là 5%( 1.900.000đ), đây là số tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty Gia Nguyễn.

Nếu nhà đầu tư nào giới thiệu được thêm người tham gia góp vốn thì sẽ được Công ty chi trả tiền lợi tức từ 500 đến 12% tùy theo số tiền người được giới thiệu đóng góp. Trên hợp đồng ký kết, Dũng đưa thông tin số tài khoản của Công ty Gia Nguyễn là: 1507007001 tại Ngân hàng TP Bank để các nhà đầu tư chuyển tiền vào. Nhưng thực tế đây là tài khoản cá nhân của Dũng.

Qua công tác điều tra xác minh, thu thập tài liệu, Dũng đã huy động được của 400 cá nhân góp vốn thông qua 500 hợp đồng kinh tế, số tiền huy động góp vốn từ 1/10/2021 đến 15/4/2022 là: 43 tỷ đồng.

Sau khi có tiền, Dũng đã sử dụng để trả nợ khoản vay trước đó cho 4 cá nhân là 16 tỷ đồng; dùng tiền người nộp sau trả lợi tức cho người nộp trước là hơn 6 tỷ đồng. Số tiền còn lại Dũng sử dụng vào việc chi trả lương cho nhân viên, thuê mặt bằng, thuê xe nhưng không có hóa đơn, chứng từ gì mà chỉ dùng tài khoản cá nhân để chuyển khoản.

Dũng không sản xuất, mua màn hình GNG như đã hứa hẹn với nhà đầu tư. Công ty Gia Nguyễn cũng không có hoạt động kinh doanh sinh lãi như đã hứa hẹn với các nhà đầu tư. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ được 500 hợp đồng bản gốc kèm phiếu thu mà Nguyễn Văn Dũng ký kết với gần 400 nhà đầu tư, được lưu giữ tại Công ty Gia Nguyễn.

Tại Công an quận Hà Đông, đã có nhiều bị hại đến làm việc, khai báo về việc tin tưởng vào việc quảng cáo các hoạt động kinh doanh qua việc giới thiệu của Nguyễn Văn Dũng và hình ảnh trên mạng Youtube nên đã đầu tư số tiền hơn 12 tỷ đồng góp vốn vào Gia Nguyễn để cùng kinh doanh. Cơ quan điều tra – Công an quận Hà Đông đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn Dũng, thu giữ 231 màn hình không có nhãn hiệu, không có nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.

Cơ quan điều tra đã xác minh tại chi cục thuế Quận Hà Đông, kết quả từ tháng 1/2021 đến nay Công ty cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group không phát sinh hóa đơn GTGT mua vào, không phát sinh hóa đơn GTGT bán ra, chưa kể khai lợi nhuận của doanh nghiệp. Xác minh tại Cục sở hữu trí tuệ, kết quả Công ty cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn không đăng ký nhãn hiệu GNG với sản phẩm bếp, màn hình.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công ty Gia Nguyễn không sản xuất, kinh doanh màn hình thương hiệu GNG như đã hứa hẹn với các nhà đầu tư. Số màn hình không có tem nhãn mà CQĐT thu được tại nơi làm việc của Dũng được thu mua từ hàng hóa cũ, không rõ xuất xứ từ năm 2019 với giá 3 triệu đồng/1 màn. Việc chi tiêu số tiền thu được từ những người góp vốn cũng là do Dũng tự làm, các nhân viên công ty chỉ thực hiện theo chỉ đạo của Dũng và hưởng lương do Dũng thỏa thuận chi trả.