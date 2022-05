Hành trình phá án: “Trẻ trâu” ra oai và tiếng súng đoạt mạng trong đêm

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0h ngày 5/12/2021, Công an huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum nhận được tin tố giác tội phạm do Công an thị trấn Đăk Tô thông báo về vụ việc tại khu vực thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô xảy ra vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong, trên người có nhiều vết thương nghi do súng bắn. Hiện trường xảy ra vụ án là đường bê tông nhựa rộng 10m gần giao lộ Trường Chinh và đường A Dừa, xung quanh nhà dân thưa thớt. Qua khám nghiệm, Công an đã phát hiện được một con dao dài 1,3m, lưỡi dao dài 23cm, rộng 6cm và một đôi dép nhựa. Ngoài ra có một vũng máu rộng 1,5m, nhiều khả năng là nạn nhân bị vết thương xuyên thấu vào bụng nên đã ra máu nhiều ở hiện trường. Người tử vong được xác định là A Rồng (SN 2005, trú tại thôn Đăk Con, xã Đăk Cơ Lớn, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, ban Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Phòng CSHS kết hợp với Phòng Kỹ thuật hình sư Công an tỉnh, Công an huyện Đăk Tô và các đơn vị nghiệp vụ lập tức huy động lực lượng vào cuộc điều tra vụ việc. Nạn nhân là người dân tộc thiếu số ở nơi vùng sâu vùng xa việc xác minh nhân thân lai lịch các mối quan hệ, mâu thuẫn thù hằn với ai hay không cực kì khó khăn. Theo thông tin ban đầu có được, chỉ từ lời khai của A Bông nhân chứng duy nhất đi cùng với nạn nhân nhưng A Bông nhận thức rất mơ hồ chỉ biết có tiếng nổ lớn nghe như tiếng súng vào thời điểm xảy ra vụ án. Từ những thông tin rất nhỏ giọt của nhân chứng quan trọng, ngoài A Bông thì không ai khác có mặt tại hiện trường gây khó khăn rất lớn đối với quá trình điều tra. Đứng trước thách thức cực kỳ lớn, cơ quan điều tra đã triển khai toàn bộ lực lượng trinh sát rà soát diện rộng trên địa bàn để sàng lọc những kẻ tình nghi. Theo xác minh thì nạn nhân và nhân chứng duy nhất đều không có mâu thuẫn, thù oán với bất kì ai có thể dẫn đến hành vi giết người. Động cơ liên quan tới băng ổ nhóm phức tạp có khả năng sử dụng súng trên địa bàn huyện Đăk Tô là hoàn toàn không có. Lúc này quá trình điều tra vẫn đi vào bế tắc, hoàn toàn không có một căn cứ, cơ sở nào để phá án. Tuy nhiên, không lùi bước trước khó khăn, cơ quan điều tra đã tiếp tục tập trung sàng lọc hồ sơ của các đối tượng phạm pháp hình sự trong diện quản lý để khoanh vùng nghi phạm. Mặc khác, Công an huyện Đăk Tô toả đi từng ngõ ngách từng con đường tại khu vực mà nhân chứng cho là hiện trường. Qua đó, Công an phát hiện thêm được một số vết máu nhỏ giọt gần ngã ba đường A Dừa và tỉnh Lộ 679, Công an xác định đây có thể là hiện trường chính của vụ án chứ không phải địa điểm ban đầu mà nhân chứng khai báo. Trong lúc mọi manh mối đều chưa sáng tỏ, nghi phạm chưa được khoanh vùng thì rạng sáng 5/12/2021, cơ quan điều tra nhận được nguồn tin vô cùng giá trị từ cơ sở liên quan tới nghi vấn đối tượng giúp ban chuyên án cởi mở hướng điều tra có trung tâm. Qua xác minh thu hẹp thì nổi lên đối tượng Trương Quang Bảo (SN 2006) nhà gần hiện trường vụ án nghi có liên quan đến cái chết của nạn nhân A Rồng. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra vào làm việc thì Bảo không có mặt tài nhà, gia đình cũng không biết đi đâu. Theo đó, nhiều mũi trinh sát đã tổ chức truy sát nóng trên địa bàn huyện Đăk Tô để tìm kiểm Bảo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Bảo đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, Bảo khai nhận ra có 3 đối tượng liên quan đi cùng trong đó có đối tượng Nguyễn Xuân Thiện là người sử dụng súng trong đêm xảy ra án mạng. Xác định Nguyễn Xuân Thiện (SN 1995, trú tại khối 4, thị trấn Đăk Tô) là người sử dụng súng gây ra cái chết cho nạn nhân A Rồng nên cơ quan điều tra đặt ra nhiệm vụ bằng mọi giá phải tìm được nơi đống tượng đang ẩn náu. Khoảng 4h sáng tại một căn nhà hoang các trinh sát phát hiện một thanh niên có nhận dạng giống Thiện, sau khi xác định đây chính là nghi phạm tổ công tác đã lên kế hoạch bắt giữ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 20h ngày 4/12/2021, Nguyễn Xuân Thiện, Nguyễn Văn Bình (SN 1995), Nguyễn Anh Vỹ (SN 2004), và Trương Quang Bảo (SN 2006), rủ nhau cùng dùng một khẩu súng hơi, dạng khí nén để đi bắn chim tại khu vực đất trống tại thị trấn Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đến 22h cùng ngày, cả nhóm bắt gặp A Bông và A Rồng chở nhau trên xe gắn máy, đi mua bánh mì để về ăn đêm. Mặc dù không quen biết, cũng không hề có mâu thuẫn với nhau nhưng vì tiếng pô e của A Bông và bạn gây ồn ào, nên cả hai nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi qua lại, Nguyễn Xuân Thiện đã dùng súng hơi lên đạn sẵn, bắn liên tiếp về phía đối thủ, khiến A Rồng gục và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án Thiện và nhóm bạn đi chung lập tức rời khỏi hiện trường, chia nhau trốn khỏi nơi lưu trú cho đến khi bị bắt. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0h ngày 5/12/2021, Công an huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum nhận được tin tố giác tội phạm do Công an thị trấn Đăk Tô thông báo về vụ việc tại khu vực thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô xảy ra vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong, trên người có nhiều vết thương nghi do súng bắn. Hiện trường xảy ra vụ án là đường bê tông nhựa rộng 10m gần giao lộ Trường Chinh và đường A Dừa, xung quanh nhà dân thưa thớt. Qua khám nghiệm, Công an đã phát hiện được một con dao dài 1,3m, lưỡi dao dài 23cm, rộng 6cm và một đôi dép nhựa. Ngoài ra có một vũng máu rộng 1,5m, nhiều khả năng là nạn nhân bị vết thương xuyên thấu vào bụng nên đã ra máu nhiều ở hiện trường. Người tử vong được xác định là A Rồng (SN 2005, trú tại thôn Đăk Con, xã Đăk Cơ Lớn, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, ban Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Phòng CSHS kết hợp với Phòng Kỹ thuật hình sư Công an tỉnh, Công an huyện Đăk Tô và các đơn vị nghiệp vụ lập tức huy động lực lượng vào cuộc điều tra vụ việc. Nạn nhân là người dân tộc thiếu số ở nơi vùng sâu vùng xa việc xác minh nhân thân lai lịch các mối quan hệ, mâu thuẫn thù hằn với ai hay không cực kì khó khăn. Theo thông tin ban đầu có được, chỉ từ lời khai của A Bông nhân chứng duy nhất đi cùng với nạn nhân nhưng A Bông nhận thức rất mơ hồ chỉ biết có tiếng nổ lớn nghe như tiếng súng vào thời điểm xảy ra vụ án. Từ những thông tin rất nhỏ giọt của nhân chứng quan trọng, ngoài A Bông thì không ai khác có mặt tại hiện trường gây khó khăn rất lớn đối với quá trình điều tra. Đứng trước thách thức cực kỳ lớn, cơ quan điều tra đã triển khai toàn bộ lực lượng trinh sát rà soát diện rộng trên địa bàn để sàng lọc những kẻ tình nghi. Theo xác minh thì nạn nhân và nhân chứng duy nhất đều không có mâu thuẫn, thù oán với bất kì ai có thể dẫn đến hành vi giết người. Động cơ liên quan tới băng ổ nhóm phức tạp có khả năng sử dụng súng trên địa bàn huyện Đăk Tô là hoàn toàn không có. Lúc này quá trình điều tra vẫn đi vào bế tắc, hoàn toàn không có một căn cứ, cơ sở nào để phá án. Tuy nhiên, không lùi bước trước khó khăn, cơ quan điều tra đã tiếp tục tập trung sàng lọc hồ sơ của các đối tượng phạm pháp hình sự trong diện quản lý để khoanh vùng nghi phạm. Mặc khác, Công an huyện Đăk Tô toả đi từng ngõ ngách từng con đường tại khu vực mà nhân chứng cho là hiện trường. Qua đó, Công an phát hiện thêm được một số vết máu nhỏ giọt gần ngã ba đường A Dừa và tỉnh Lộ 679, Công an xác định đây có thể là hiện trường chính của vụ án chứ không phải địa điểm ban đầu mà nhân chứng khai báo. Trong lúc mọi manh mối đều chưa sáng tỏ, nghi phạm chưa được khoanh vùng thì rạng sáng 5/12/2021, cơ quan điều tra nhận được nguồn tin vô cùng giá trị từ cơ sở liên quan tới nghi vấn đối tượng giúp ban chuyên án cởi mở hướng điều tra có trung tâm. Qua xác minh thu hẹp thì nổi lên đối tượng Trương Quang Bảo (SN 2006) nhà gần hiện trường vụ án nghi có liên quan đến cái chết của nạn nhân A Rồng. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra vào làm việc thì Bảo không có mặt tài nhà, gia đình cũng không biết đi đâu. Theo đó, nhiều mũi trinh sát đã tổ chức truy sát nóng trên địa bàn huyện Đăk Tô để tìm kiểm Bảo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Bảo đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, Bảo khai nhận ra có 3 đối tượng liên quan đi cùng trong đó có đối tượng Nguyễn Xuân Thiện là người sử dụng súng trong đêm xảy ra án mạng. Xác định Nguyễn Xuân Thiện (SN 1995, trú tại khối 4, thị trấn Đăk Tô) là người sử dụng súng gây ra cái chết cho nạn nhân A Rồng nên cơ quan điều tra đặt ra nhiệm vụ bằng mọi giá phải tìm được nơi đống tượng đang ẩn náu. Khoảng 4h sáng tại một căn nhà hoang các trinh sát phát hiện một thanh niên có nhận dạng giống Thiện, sau khi xác định đây chính là nghi phạm tổ công tác đã lên kế hoạch bắt giữ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 20h ngày 4/12/2021, Nguyễn Xuân Thiện, Nguyễn Văn Bình (SN 1995), Nguyễn Anh Vỹ (SN 2004), và Trương Quang Bảo (SN 2006), rủ nhau cùng dùng một khẩu súng hơi, dạng khí nén để đi bắn chim tại khu vực đất trống tại thị trấn Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đến 22h cùng ngày, cả nhóm bắt gặp A Bông và A Rồng chở nhau trên xe gắn máy, đi mua bánh mì để về ăn đêm. Mặc dù không quen biết, cũng không hề có mâu thuẫn với nhau nhưng vì tiếng pô e của A Bông và bạn gây ồn ào, nên cả hai nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi qua lại, Nguyễn Xuân Thiện đã dùng súng hơi lên đạn sẵn, bắn liên tiếp về phía đối thủ, khiến A Rồng gục và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án Thiện và nhóm bạn đi chung lập tức rời khỏi hiện trường, chia nhau trốn khỏi nơi lưu trú cho đến khi bị bắt. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.