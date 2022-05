Hành trình phá án: Bí ẩn xác cô gái mặc nội y nằm sấp dưới suối

Theo tài liệu điều tra, khoảng 10h30 ngày 5/4/2015, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Yên Bái nhận tin báo tại suối Khánh Hòa, thuộc thôn 8, xã Khánh Hòa người dân phát hiện một tử thi đang mắc vào đá ở giữa dòng chảy, trong tư thế nằm sấp, hai tay bị trói ra phía sau, tử thi chỉ mặc quần áo lót. Ngay khi nhận tin, được sự phân công, chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Phòng PC 45 đã thành lập Hội đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và cùng Công an huyện Lục Yên điều tra, thu thập tài liệu, thông tin có liên quan đến vụ án. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1983, trú tại phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái). Hường đến tạm trú tại xã Khánh Hòa từ tháng 9/2014, làm nghề thu mua củ sắn tươi. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định trên người nạn nhân có một số vết thương song đồ trang sức đeo trên người vẫn còn nguyên vẹn. Nạn nhân tử vong do bị ngạt nước. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều dấu hiệu phức tạp, Phòng PC 45 đã lập án đấu tranh. Qua rà soát và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Yên Bái xác định đối tượng gây án là Lý Văn Chúc (SN 1995, trú tại thôn 10, xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái), đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù cách đây không lâu. Ngày 7/4/2015, Chúc bị Phòng PC 45 Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ khi đang ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Tại cơ quan Công an, Chúc khai khoảng 18h ngày 4/4, Chúc rủ Kiều Tùng Lâm (SN 2000, cũng trú tại xã Động Quan) đến nhà chị Hường trộm cắp tài sản. Khi đến nơi (khoảng 20h), Lâm nấp vào một bụi cây ven đường, đối diện với điểm thu mua củ sắn tươi của nhà chị Hường cảnh giới, còn Chúc thì lợi dụng sơ hở chui vào gầm chiếc phản ở gian ngoài. Đến khoảng 23h cùng ngày, thấy điện trong nhà đã tắt, chị Hường lên giường nằm ngủ, Chúc chui ra khỏi gầm phản rồi đi vào gian nhà bên trong nơi chị Hường đang nằm ngủ để lục soát chiếc túi xách treo ở mắc áo trên tường thấy 25 triệu đồng. Trong khi Chúc lần tìm cách mở két sắt thì chị Hường tỉnh dậy phát hiện… Chị Hường mở được cửa chạy ra ngoài kêu cứu thì Chúc đuổi theo kéo lại và vận lộn với nạn nhân, chị Hường ngã lăn xuống bãi ngô cạnh đường. Chúc tiếp tục vật lộn cho đến khi nạn nhân không còn khả năng kháng cự, sau đó thì lột quần áo ngoài rồi dùng làm dây, trói quật 2 khuỷu tay của nạn nhân ra phía sau. Khi thấy chị Hường nằm bất động, đối tượng quay trở vào nhà lấy 25 triêu đồng, đồng thời dùng bật lửa đốt chiếc đệm cùng quần áo và điện thoại của nạn nhân nhằm xóa dấy vết. Sau khi gây án, Chúc quay lại bãi ngô, bế chị Hường vứt xuống suối rồi bỏ trốn. Ngày 8/4/2015, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố Lý Văn Chúc về hành vi giết người và cướp tài sản. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

