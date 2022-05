Hành trình phá án: Bị trai lạ khều chân khi đang “say sưa” với chồng

Theo hồ sơ vụ án, 3h sáng 11/04/2020, tại Ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai một vụ trộm đột nhập nhà dân kinh hoàng xảy ra. Theo lời kể của nữ chủ nhà, thì 2 tên trộm bịt mặt, mặc đồ đen, khều chân gọi dậy rồi bật điện, cầm dao khống chế, lục soát đồ đạc. Theo gia đình nạn nhân, tài sản bị chiếm đoạt, gồm: vòng, dây chuyền, lắc, nhẫn vàng, tiền, điện thoại di động, với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng (trong đó có một sổ tiết kiệm 350 triệu đồng). Nhận tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn rà soát tất cả các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng sử dụng ma túy và những dấu hiệu bất thường của những thanh niên nghi vấn ở địa phương. Qua thu thập tài liệu ban đầu và kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai của bị hại, người làm chứng, lực lượng điều tra xác định đối tượng gây án có sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, rất manh động, liều lĩnh, chúng có kinh nghiệm gây án để đối phó. Có thể nhóm tội phạm này ở địa phương hoặc chỉ điểm cho đối tượng từ nơi khác đến gây án rồi tẩu thoát. Điều đáng quan tâm là gia đình nạn nhân làm nghề kinh doanh bất động sản nên bọn cướp cho rằng họ giàu, nên đã lên kế hoạch từ trước, chờ thời cơ thuận lợi gây án. Một tình tiết quan trọng được gia đình nạn nhân nghi vấn, có thể đối tượng gây án ở huyện Cẩm Mỹ hoặc TP.Long Khánh, là người từng làm thuê cho gia đình khi hành nghề khoan giếng. Vụ án xảy ra ngay thời điểm Công an huyện Xuân Lộc đang phối hợp với các ngành chức năng phòng, chống dịch COVID-19. Nhưng với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an huyện Xuân Lộc quyết định xác lập Chuyên án đấu tranh mang bí số 420C, huy động lực lượng, phương tiện và áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào cuộc điều tra. Ban chuyên án thành lập 3 tổ công tác, giao trách nhiệm cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện. Xâu chuỗi các mối quan hệ với chủ nhà, sàng lọc khoảng 40 đối tượng có tiền án, tiền sự, có nhiều biểu hiện nghi vấn về hình sự, ma túy trên địa bàn các huyện và TP Long Khánh giáp ranh với huyện Xuân Lộc. Đặc biệt, tổ chức điều tra truy xét từ dấu vết, đặc điểm của đối tượng đội chiếc nón màu hồng di chuyển trên đường. Nơi xảy ra vụ cướp nằm trong con đường liên xã, cách Quốc lộ 1A khoảng 400m. Thời điểm đối tượng gây án xong và bỏ trốn được xác định lúc 4h30 sáng. Từ lời kể của gia đình bị hại, lực lượng phá án chỉ nắm được đặc điểm cả 2 tên cướp nói giọng Nam. Một tên cao khoảng 1,7m, đội nón bảo hiểm màu xanh, cầm súng ngắn và 1 con dao; đối tượng còn lại cao khoảng 1,6m, đội nón bảo hiểm màu hồng, cũng cầm súng ngắn. Tiến hành rà soát hàng loạt camera của nhà dân ở huyện Xuân Lộc và TP Long Khánh, trinh sát phát hiện vào thời điểm sau khi xảy ra vụ cướp có hình bóng mờ nhạt từ camera ghi lại được 2 đối tượng đi chung một mô tô di chuyển với tốc độ cao về hướng xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, nhưng không xác định được biển số xe, đối tượng ngồi sau đội nón bảo hiểm màu hồng. Từ những hình ảnh không mấy rõ ràng này, Ban chuyên án nhận định khả năng đây chính là 2 đối tượng gây án, vì hình dáng tương đồng với mô tả của bị hại. Nhưng khi tiến hành rà soát đến ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát thì mất dấu hoàn toàn, cuộc điều tra lại rơi vào bế tắc. Sau đó, Ban chuyên án tổ chức cuộc họp "nóng", đưa ra một số phương án tiếp theo và tiếp tục rà soát ngược lại theo hướng đối tượng di chuyển đến xã Bảo Hòa trước khi gây án. Một số camera của nhà dân hai bên đường tại khu vực này đã ghi lại được tín hiệu đáng mừng. Phát hiện thời gian di chuyển của đối tượng, lực lượng phá án xác định lúc 2h45 trước khi gây án, các đối tượng đã đảo quanh khu vực chợ Bảo Hòa. Tiếp tục mở rộng rà soát theo người đội chiếc nón màu hồng và đặc điểm phương tiện gây án, trinh sát phát hiện đối tượng đi từ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đến xã Bảo Hòa khoảng 40km, đoạn đường này có rất nhiều ngã ba, ngã tư, nhưng khi gây án xong chúng quay về xã Suối Cát. Ban Chuyên án nhận định có thể đối tượng di chuyển từ huyện Đức Linh sang huyện Xuân Lộc để gây án. Bằng những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng phá án phát hiện 2 tên cướp không di chuyển theo đường thẳng mà đi theo đường vòng, nhằm tránh camera an ninh ghi hình và xoá dấu vết khi chạy trốn. Sau khi gây án, chúng đi về hướng xã Xuân Thọ, Xuân Trường rồi quay ngược về xã Suối Cao để băng ngang qua xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc rồi qua xã Đông Hà, huyện Đức Linh. Ban chuyên án nhận định nhiều khả năng đối tượng gây án ở xã Đông Hà, huyện Đức Linh. Lập tức cử tổ công tác ra phối hợp với công an địa phương này để rà soát tất cả các đối tượng nghi vấn. Sau những ngày điều tra đầy khó nhọc, kết quả đã đem lại là khi nổi lên đối tượng Phạm Minh Hoàng (SN 1992, Đức Linh, Bình Thuận), tên này có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng điều khiển xe. Tiến hành xác minh đã nắm được bề dày "thành tích" của tên Hoàng có 3 tiền án về các tội: cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Nhưng thời điểm này chứng cứ buộc tội còn yếu, nếu bắt vội thì tên tội phạm nguy hiểm dễ gì nhận tội, không khéo sẽ "bứt dây động rừng", đồng phạm của Hoàng cũng "cao chạy xa bay". Xác minh các mối quan hệ của Phạm Minh Hoàng, nơi cất giấu tang vật, phương tiện sau khi gây án, qua đó nắm được thông tin trong số các đối tượng thường chơi chung với Hoàng có Đào Công Trân (người xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận). Nhà Trân cũng chính là nơi mà Hoàng và tên đồng bọn rời đi trước khi gây án và quay về sau khi gây án. Một nguồn tin khác trinh sát nắm được, trước khi Hoàng cùng đồng bọn gây án cướp nhà nạn nhân, tại nhà Trân có khoảng 20 đối tượng nghiện ma túy và đá gà tụ tập. Sàng lọc số đối tượng này, trinh sát phát hiện Đỗ Huy Hoàng (SN 1992, ngụ ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP HCM; có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy). Tên này gần đây sống lang thang, có đặc điểm giống mô tả của bị hại cũng như hình ảnh thu thập được từ hệ thống camera. Điều đáng lưu ý là đối tượng này trước khi gây án thường xuyên tụ tập tại nhà Trân, nhưng kể từ khi vụ cướp xảy ra tên này không xuất hiện nữa. Tiếp tục lần theo dấu vết, nguồn tin nhận được là sau khi xảy ra vụ cướp, Đỗ Huy Hoàng có nhờ một người tên Bi chở đến một số tiệm vàng tại thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận bán vàng rồi lấy tiền chuộc lại chiếc xe máy mà y đã cầm trước đó để đánh bạc. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, xác định Đỗ Huy Hoàng và Phạm Minh Hoàng trực tiếp gây án tại nhà anh Hậu, lực lượng phá án tiến hành xác minh nơi ở của Huy Hoàng; đồng thời cử trinh sát đeo bám mọi di biến động của Trân và một số tên khác trong diện tình nghi. Đến 23h ngày 15/4/2020, Ban chuyên án quyết định bắt giữ Phạm Minh Hoàng và triệu tập các đối tượng Trân, Bi, Bé lên làm việc. Khi bị bắt giữ, Minh Hoàng không hé răng khai bất cứ điều gì. Nhiều người thân trong gia đình Hoàng còn kéo nhau đến trụ sở gây áp lực yêu cầu lực lượng phá án phải thả đối tượng. Qua đấu tranh với Trân, Bi, Bé, lực lượng phá án biết được thông tin Huy Hoàng đang trốn về nhà bạn gái là tiếp viên một quán karaoke. Nhưng đây là đối tượng rất manh động, liều lĩnh, luôn thủ súng bên người nên kế hoạch bắt giữ cũng phải được tính toán, cân nhắc. Hai ngày sau, lực lượng trinh sát phối hợp với Công an xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc ập vào khống chế bắt giữ Huy Hoàng khiến tên này không kịp trở tay. Khám xét nơi ở của Hoàng và bạn gái, lực lượng Công an thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án, môtô mới chuộc sau khi cầm cố đánh bạc, 6 viên đạn đầu chì, 39 sợi dây rút nhựa màu trắng. Cùng lúc này, một mũi trinh sát khác tiến hành khám xét nhà Trân, thu được giỏ xách, dao, bình khò lửa để cắt cửa, nón bảo hiểm, quần, áo, giày, dép, môtô đối tượng dùng để gây án. Qua đấu tranh, bước đầu Đỗ Huy Hoàng khai do thường xuyên đến nhà bạn gái ở xã Xuân Hiệp nên có đi ngang nhà anh Hậu. Quan sát thấy nhà nạn nhân có xe hơi, có bảng hiệu kinh doanh bất động sản nên nghĩ sẽ có nhiều tài sản, Hoàng lên kế hoạch đánh cướp. Sau nghi nghiên cứu kỹ đường đi nước bước, Huy Hoàng chuẩn bị công cụ, phương tiện rồi rủ Minh Hoàng tham gia cướp. Trước khi đột nhập nhà anh Hậu, 2 tên dùng bình khò cắt cửa. Với những hành vi phạm tội của mình các đối tượng sẽ phải nhận sự trừng trị thích đáng từ pháp luật.

