Hà Nội: Karaoke, quán bar...không được phép hoạt động khi đang sửa chữa

Hà Nội đình chỉ 326 quán karaoke vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, Công an thành phố đã thực hiện kiểm tra 100% các quán karaoke, giám sát chặt các cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động.

Theo Công an Hà Nội, từ giữa tháng 8/2022 đến nay, lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ thêm 27 cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ karaoke, phạt tiền 1 tỷ đồng. Còn từ đầu năm 2022 đến nay đã đình chỉ gần 330 quán karaoke do vi phạm quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy. Các cơ sở này sẽ bị công khai tên, địa chỉ để người dân cùng giám sát.

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, đợt cao điểm kiểm tra này sẽ hoàn tất vào ngày 20/9. Đơn vị sẽ tổng hợp, rà soát các cơ sở vi phạm mà chưa khắc phục, gửi danh sách cho cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải công khai để mỗi người dân cùng giám sát với cơ quan chức năng.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke. Trong đó, có 58% cơ sở không đạt yêu cầu về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong số này có 425 cơ sở có khả năng khắc phục nhưng chưa thực hiện nên đã bị xử lý vi phạm, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.

Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định có 326 cơ sở không đạt yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy nhưng không có khả năng khắc phục, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã ra quyết định đình chỉ 100% các cơ sở này.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) khẳng định, cương quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm cần sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành. Đặc biệt là chính quyền địa phương để giám sát việc chấp hành quyết định đình chỉ của các cơ sở vi phạm.