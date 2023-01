Hà Nội: Đột nhập phòng làm việc Chủ tịch UBND huyện trộm tài sản

Công an huyện Thanh Oai hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ vụ việc kẻ gian đột nhập trụ sở UBND huyện Thanh Oai, phá cửa phòng làm việc của Chủ tịch UBND huyện để trộm cắp tài sản.

Trụ sở UBND huyện Thanh Oai nơi để xảy ra sự việc. (Ảnh: Phapluatplus)

Theo nguồn tin của Bảo vệ pháp luật, vào đêm 22/12 rạng sáng 23/12/2022, kẻ gian đã đột nhập vào trụ sở UBND huyện Thanh Oai, dùng xà beng phá cửa phòng làm việc của ông Bùi Văn Sáng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai trên tầng 2 trụ sở.

Kẻ gian đã phá két sắt và tủ gỗ trong phòng làm việc của ông Bùi Văn Sáng và lấy đi một số tài sản. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, kẻ gian đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít, mặc áo gió đen, đi găng tay dùng xà beng phá cửa phòng làm việc của Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai để trộm cắp tài sản.

Sau đó, đối tượng xuống tầng 1 trèo qua tường rào ra cánh đồng phía sau trụ sở UBND huyện Thanh Oai tẩu thoát. Nhận được tin báo về vụ việc, Cơ quan công an huyện Thanh Oai đã báo cáo Công an Thành phố và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Thanh Oai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Oai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an Thành phố tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Hiện vụ đột nhập phòng làm việc Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai trộm tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.