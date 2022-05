Tin nóng 19/5: Nam thanh niên dụ bạn trai vào khách sạn rồi trộm tài sản

Nam thanh niên dụ bạn trai vào khách sạn rồi trộm tài sản: Nguyễn Văn Cường (28 tuổi, ngụ quận 3, TP HCM) đã dụ anh H.V.H. (28 tuổi, ngụ quận 7) mới quen qua mạng xã hội đi khách sạn ở quận 1 để quan hệ tình dục và được người này đồng ý. Trong lúc ở khách sạn, lợi dụng sơ hở, Cường đã trộm điện thoại và laptop của nạn nhân rồi sau đó bỏ trốn. Hai bị can khoét tường trốn khỏi trại tạm giam: Nguyễn Văn Tiềm (30 tuổi, trú huyện Gio Linh, Quảng Trị) và Đoàn Trân (50 tuổi, trú huyện Hướng Hóa) đã khoét tường buồng giam, trốn khỏi trại giam Công an huyện Cam Lộ rạng sáng 20/2. Ngày 19/5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ được 2 bị can này. Từ Hậu Giang chạy xe máy đến Kiên Giang để ăn trộm: Do không có tiền mua ma túy và tiêu xài nên Minh Tâm (SN 1990, ngụ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) điều khiển xe gắn máy từ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến địa bàn huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để tìm dây điện cắt trộm đem bán. Ngày 19/5, Công an huyện Gò Quao cho biết đã bắt tạm giam Tâm. Bắt đạo chích 'vét sạch' cửa hàng điện thoại cùng thôn: Do không có tiền tiêu sài, Nguyễn Văn Tân (SN 2000, trú tại thôn 2, xã Ea Nam, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk) dùng hàn xì để cắt cửa của tiệm điện thoại ở thôn 2, lấy trộm gần như toàn bộ hàng hóa (trị giá 257,5 triệu đồng) rồi bỏ trốn xuống TP HCM. Ngày 19/5, VKSND huyện Ea H’Leo đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tân. Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy ngay trong trường Đại học: Ngày 19/5, Công an TP Dĩ An, Bình Dương cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể anh B.D.L. (39 tuổi, quê Lâm Đồng) trong khu vực trường Đại học Quốc gia TP HCM. Nguyên nhân ban đầu được các định do nạn nhân tử vong do tự sát. Cháy căn hộ chung cư nghi do sạc điện thoại phát nổ: Khoảng 10h ngày 19/5, tại căn hộ ở tầng 19 block A1 thuộc chung cư H.N (đường Dương Thị Mười, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM) đã xảy ra cháy. Sau đó, ngọn lửa đã được người dân khống chế dập tắt. Bước đầu nguyên nhân vụ cháy được xác định từ cục sạc điện đang cắm sạc phát nổ, gây cháy và cháy xém sang tấm đệm ngủ trong căn hộ. Va vào cửa ô tô mở đột ngột, người phụ nữ bị xe tải cán tử vong: Trưa 19/5, trên Quốc lộ 46 đoạn qua xã Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An, một chiếc xe ô tô con màu đỏ vừa dừng lại bên phải đường, cửa xe phía lái đột ngột mở ra, đúng thời điểm này, một người phụ nữ đi xe đạp điện đã tông vào cánh cửa xe vừa mở và ngã ra đường. Ngay lúc đó, một chiếc xe tải đi cùng chiều phóng đến, cán qua nạn nhân gây tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Sơn La: Đã bắt được nghi phạm giết hàng xóm rồi bỏ trốn. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

