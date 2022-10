Tin nóng 3/10: Tạo hiện trường giả sau khi trộm tài sản của nhóm bạn

Tạo hiện trường giả sau khi trộm tài sản của nhóm bạn: Ngày 3/10, Công an phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết đã bàn giao Trần Ngọc Thanh (29 tuổi, quê ở Ninh Thuận) cho Công an TP Dĩ An tiếp tục điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, Thanh rủ ba người bạn về phòng trọ (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) để nhậu. Sau khi nhậu, cả nhóm ngủ say. Lúc này, Thanh tỉnh dậy lấy xe máy, ví tiền, điện thoại của nhóm bạn đưa đi cất giấu. Để tránh bị nghi ngờ, Thanh giấu luôn cả tài sản của mình, sau đó trở về phòng trọ ngủ tiếp. Đến khi mọi người tỉnh dậy, phát hiện tài sản bị mất nên nghi ngờ bị trộm đột nhập và cùng nhau trình báo công an. Khi cơ quan công an mời cả bốn người lên làm việc thì thấy Thanh có biểu hiện nghi vấn, nên đấu tranh khai thác. Thanh thừa nhận hành vi và chỉ chỗ giấu xe. Tay đua thoát chết khi xe bán tải lộn nhiều vòng trong giải đua địa hình: Ngày 3/10, ông Nguyễn Lê Thành Nhật, Trưởng Ban tổ chức giải đua xe địa hình Nha Trang Offroad Challenge, xác nhận một xe đua gặp tai nạn nhưng may mắn không ai bị thương. Được biết, Giải đua trên lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa trong ngày 1 và 2/10. Trong quá trình đua, đội thi đến từ tỉnh Bình Dương đã gặp sự cố. Chiếc xe bán tải của đội này đang chạy trên đường đua với tốc độ cao thì bị lật và lộn nhiều vòng. Chiếc xe hư hỏng nặng, bánh xe bị rơi ra ngoài. Rất may tài xế và phụ xe đã thoát nạn. Ban tổ chức giải sau đó đã hỗ trợ cho đội bị nạn 60 triệu đồng. Đề xuất cho thôi việc bảo vệ dân phố đánh phụ nữ ở TP HCM: Ngày 3/10, UBND phường Tân Tạo, quận Bình Tân, cho biết đơn vị đang họp hội đồng với các ban ngành để có quyết định xử lý chính thức đối với ông H. (bảo vệ dân phố khu phố 8). Trước đó, ông H. là người xuất hiện trong clip đánh người phụ nữ tên T. lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra vào hôm 27/9, tại con hẻm trên đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM. Theo bà T., hôm xảy ra vụ việc, bà mở cổng, thì con chó trong nhà chạy ra sủa ông H. khi người đàn ông này phơi đồ. Thấy ông H. cầm cây gậy đánh con chó, bà T. đã ném dép. Sau đó, ông H. cầm gậy đánh bà T. Ông H. sau đó đã thừa nhận hành vi đánh bà T. và nói rằng đó chỉ là hành động bột phát. Tạm giữ cặp vợ chồng tàng trữ 3,5 tỷ đồng tiền giả: Ngày 3/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Lê Quốc Bảo (36 tuổi) và Quách Thị Huyền (46 tuổi, cùng ở TP HCM) về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả. Theo cáo buộc, tối 3/9, vợ chồng Bảo lái ôtô đi từ tỉnh Hòa Bình sang Thanh Hóa, tới xã Cẩm Long (Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá), 2 đối tượng đã sử dụng một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua hàng. Nghi đó là tiền giả, chủ cửa hàng đã cùng người dân trình báo cơ quan công an. Vợ chồng Bảo sau đó đã bị tạm giữ vào buổi tối cùng ngày. Ban đầu, vợ chồng Bảo khai đó là tiền nhận được từ một vị khách, tuy nhiên sau khi bị khám xét, cơ quan công an đã phát hiện 206 triệu đồng tiền giả. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã phát hiện thêm 1 tỷ đồng tiền giả tại nơi ở của đối tượng và 2,3 tỷ đồng tại nhà bố mẹ đẻ của Huyền tại huyện Yên Thuỷ. Bắt Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Du lịch CIT: Chiều 3/10, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Phạm Văn Hải (68 tuổi, ngụ phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP HCM). Bị can Hải là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Du lịch CIT (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế), bị bắt do có liên quan đến vụ án “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” tại dự án đường giao thông nối xã Zuôih (huyện Nam Giang) với xã Lăng (huyện Tây Giang, Quảng Nam). Cũng trong vụ án này, trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt tạm giam Thái Minh Hoàng (58 tuổi, cựu Giám đốc BQL dự án ĐTXD huyện Nam Giang) và Nguyễn Đình Tấn (63 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn giám sát Bách Khoa). Theo điều tra, Hoàng (đại diện chủ đầu tư) và Tấn (đại diện đơn vị giám sát) và Hải tiến hành nghiệm thu không đúng với thi công thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,1 tỉ đồng. Hỏa hoạn tại Tổng kho An Hồng: Theo thông tin ban đầu, sáng 3/10, Tổng kho của Công ty Cổ phần thương mại Minh Khai tại xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Lửa lớn lan rộng đã nhanh chóng thiêu rụi hàng ngàn mét vuông nhà kho. Tổng kho này có tổng diện tích hơn 2.600 m2; trong đó có nhiều diện tích cho các doanh nghiệp thuê, sử dụng lại. Khu vực cháy là kho chứa các hóa chất ngành in, dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trên diện tích lớn. Tới buổi chiều cùng ngày, lực lượng chữa cháy cơ bản khoanh vùng được đám cháy, chống cháy lan. Tuy nhiên, do nguồn nước bị hạn chế, việc dập cháy hoàn toàn còn gặp nhiều khó khăn. Thống kê sơ bộ ban đầu, ngọn lửa đã thiêu cháy hơn 1.000 m2 nhà xưởng cùng tài sản, không có thiệt hại về người. Tạm giữ nghi can trộm vàng của người tình: Ngày 3/10, Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự Trương Minh Đương (38 tuổi, ngụ huyện Thới Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, Đương và chị H.T.N. (ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) sống với nhau như vợ chồng được khoảng 2 năm. Do biết được mật mã tủ sắt của chị N., Đương nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người tình. Ngày 29/9, trong lúc chị N. đi vắng, Đương đã mở tủ lấy 11 lượng vàng 24K, 9 lượng vàng 18K, 10 triệu đồng rồi bỏ trốn. Khi về nhà, chị N. phát hiện tài sản trong tủ mất sạch nên báo công an. Cảnh sát sau đó tìm được Đương và người này thừa nhận và đã trả lại nạn nhân tất cả tài sản trị giá khoảng 900 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Chạy lấn làn, người đàn ông bị xe tông nguy kịch. Nguồn: Pháp luật online.

