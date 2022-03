Tin nóng 2/3: Nữ học sinh lớp 9 bị mẹ bạn đánh nhập viện

Nữ học sinh lớp 9 bị mẹ bạn đánh nhập viện: Một nữ sinh lớp 9 tại trường THCS Chánh Nghĩa thuộc phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cùng cô giáo giải quyết mâu thuẫn cho 2 nam sinh cùng lớp. Trong quá trình này, nữ sinh bị mẹ của 1 trong 2 bạn nam lao vào hành hung gây thương tích phải nhập viện. Ngày 1/3, Công an phường Chánh Nghĩa cho biết đang điều tra, làm rõ. Sát hại chủ nợ rồi mang ra nghĩa địa phi tang: Do mâu thuẫn trong giải quyết nợ nần, Đinh Công Nhật (SN 1986, ở huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã giết chủ nợ là ông ông P.V.D (người huyện Phù Cát) rồi kéo xác chôn ở một nghĩa địa gần nhà trên địa bàn xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ. Ngày 2/3, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố bị can đối với Nhật. (Ảnh minh hoạ) Truy tìm người phụ nữ nghi vấn bỏ bé gái tại ống cống: Ngày 2/3, Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng cho biết đang tiến hành truy tìm người phụ nữ lạ mặt nghi vấn bế bé gái lên xe đưa đi, sau đó bỏ dưới cống, nước ngập đến cổ xảy ra trên địa bàn. Bé gái này tên L, hơn 2 tuổi, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân. Được biết, bố mẹ cháu bé đã chia tay nhau, hiện cháu đang sống cùng với bố. Phá két sắt hàng xóm, trộm tài sản: Lợi dụng hàng xóm đi vắng, Nguyễn Văn Bắc (SN 1994, trú huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đột nhập vào nhà dân, phá két lấy 170 triệu đồng của gia chủ. Ngày 2/3, Công an huyện Vĩnh Tường cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bắc về tội “Trộm cắp tài sản”. Người đàn ông tử vong bất thường trong quán karaoke: Sáng 2/3, người thân bất ngờ phát hiện ông P.Q.T. (SN 1974) tử vong trong quán karaoke của gia đình ở xóm 8, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông T.. Được biết, ông P.Q.T. đã lập gia đình, vừa đi xuất khẩu về trước Tết Nguyên đán 2022. Trộm 250 triệu đồng của người dì đi hát karaoke: Lợi dụng sơ hở của dì là bà L.T.M.T (39 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) Nguyễn Ngọc Hoàng Giang (24 tuổi, ngụ TP Huế, Thừa Thiên - Huế) đã trộm 250 triệu đồng sau đó đi vào các quán karaoke hát hò, boa đậm cho các nữ tiếp viên. Ngày 2/3, Công an quận Thanh Khê cho biết đã bắt tạm giam Giang để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên biển: Ngày 2/3, Đồn biên phòng Cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiều 1/3, một ngư dân ở xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà đã vớt được một thi thể người đàn ông nổi trên biển khi đi đánh bắt cá. Qua kiểm tra, nhận định thi thể khoảng 50 tuổi, trên người mặc quần áo màu nâu… Hiện lực lượng chức năng đã thông tin, liên hệ để xác định danh tính và tìm kiếm người thân của nạn nhân để bàn giao cho gia đình. Va chạm với xe tải, 2 người đàn ông đi xe máy tử vong: Sáng 2/3, tại xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, anh Bùi Minh Luân (SN 1987, ở huyện Châu Thành) xảy ra va chạm với xe máy do anh Phạm Công Lý Hùng (SN 1988, trú huyện Mỏ Cày Nam) điều khiển và xe máy do ông Trần Văn Nghiêm (SN 1954, trú huyện Giồng Trôm) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Nghiêm và anh Hùng tử vong. >>> Xem thêm video: Nữ sinh, nhà nghỉ và cái chết oan khuất trong đêm. Nguồn: ANTV.

Nữ học sinh lớp 9 bị mẹ bạn đánh nhập viện: Một nữ sinh lớp 9 tại trường THCS Chánh Nghĩa thuộc phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cùng cô giáo giải quyết mâu thuẫn cho 2 nam sinh cùng lớp. Trong quá trình này, nữ sinh bị mẹ của 1 trong 2 bạn nam lao vào hành hung gây thương tích phải nhập viện. Ngày 1/3, Công an phường Chánh Nghĩa cho biết đang điều tra, làm rõ. Sát hại chủ nợ rồi mang ra nghĩa địa phi tang: Do mâu thuẫn trong giải quyết nợ nần, Đinh Công Nhật (SN 1986, ở huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã giết chủ nợ là ông ông P.V.D (người huyện Phù Cát) rồi kéo xác chôn ở một nghĩa địa gần nhà trên địa bàn xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ. Ngày 2/3, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố bị can đối với Nhật. (Ảnh minh hoạ) Truy tìm người phụ nữ nghi vấn bỏ bé gái tại ống cống: Ngày 2/3, Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng cho biết đang tiến hành truy tìm người phụ nữ lạ mặt nghi vấn bế bé gái lên xe đưa đi, sau đó bỏ dưới cống, nước ngập đến cổ xảy ra trên địa bàn. Bé gái này tên L, hơn 2 tuổi, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân. Được biết, bố mẹ cháu bé đã chia tay nhau, hiện cháu đang sống cùng với bố. Phá két sắt hàng xóm, trộm tài sản: Lợi dụng hàng xóm đi vắng, Nguyễn Văn Bắc (SN 1994, trú huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đột nhập vào nhà dân, phá két lấy 170 triệu đồng của gia chủ. Ngày 2/3, Công an huyện Vĩnh Tường cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bắc về tội “Trộm cắp tài sản”. Người đàn ông tử vong bất thường trong quán karaoke: Sáng 2/3, người thân bất ngờ phát hiện ông P.Q.T. (SN 1974) tử vong trong quán karaoke của gia đình ở xóm 8, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông T.. Được biết, ông P.Q.T. đã lập gia đình, vừa đi xuất khẩu về trước Tết Nguyên đán 2022. Trộm 250 triệu đồng của người dì đi hát karaoke: Lợi dụng sơ hở của dì là bà L.T.M.T (39 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) Nguyễn Ngọc Hoàng Giang (24 tuổi, ngụ TP Huế, Thừa Thiên - Huế) đã trộm 250 triệu đồng sau đó đi vào các quán karaoke hát hò, boa đậm cho các nữ tiếp viên. Ngày 2/3, Công an quận Thanh Khê cho biết đã bắt tạm giam Giang để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên biển: Ngày 2/3, Đồn biên phòng Cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiều 1/3, một ngư dân ở xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà đã vớt được một thi thể người đàn ông nổi trên biển khi đi đánh bắt cá. Qua kiểm tra, nhận định thi thể khoảng 50 tuổi, trên người mặc quần áo màu nâu… Hiện lực lượng chức năng đã thông tin, liên hệ để xác định danh tính và tìm kiếm người thân của nạn nhân để bàn giao cho gia đình. Va chạm với xe tải, 2 người đàn ông đi xe máy tử vong: Sáng 2/3, tại xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, anh Bùi Minh Luân (SN 1987, ở huyện Châu Thành) xảy ra va chạm với xe máy do anh Phạm Công Lý Hùng (SN 1988, trú huyện Mỏ Cày Nam) điều khiển và xe máy do ông Trần Văn Nghiêm (SN 1954, trú huyện Giồng Trôm) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Nghiêm và anh Hùng tử vong. >>> Xem thêm video: Nữ sinh, nhà nghỉ và cái chết oan khuất trong đêm. Nguồn: ANTV.