Hà Nội: Cháy nhà kho rộng hàng trăm mét vuông cạnh cây xăng

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ một kho vật liệu xây dựng cạnh địa chỉ 368 Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội vào 12h45 ngày 14/3. Đám cháy nhanh chóng bùng phát lớn, khói báo trùm toàn bộ khu vực kho xưởng có nguy cơ lan sang cây xăng và các hộ dân liền kề. Các lực lượng tại cơ sở đã nhanh chóng hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành, đồng thời thông báo lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Nam Từ Liêm đã điều động CBCS và phương tiện khoanh vùng phía khu vực cây xăng và nhà dân để bảo vệ an toàn. Trước diễn biến đám cháy có nguy cơ phức tạp, lực lượng chữa cháy xin chi viện từ Trung tâm 2 và Trung tâm 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội hỗ trợ.

Đồng thời, các lực lượng tại chỗ của phường Tây Mỗ, kết hợp với thợ lái máy xúc của công trình gần khu vực xảy cháy cũng được trưng dụng làm nhiệm vụ san gạt phế thải, hỗ trợ lực lượng chữa cháy xử lý vụ hỏa hoạn. Đám cháy được khống chế ngay sau đó ít phút và dập tắt hoàn toàn vào khoảng 13h15 cùng ngày.

Ban đầu, ước tính diện tích cháy khoảng 200m2, không có thương vong về người. Được biết, nhà kho do ông Nguyễn Văn Cường thuê của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hà Sơn Bình . Tuy nhiên, năm 2022 đã trả lại mặt bằng và để đồ phế thải từ đó đến nay. Hiện lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân cháy.