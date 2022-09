Hà Nội: Buộc thôi việc tổ trưởng tổ tự quản nhận tiền của dân

Ngày 29/9, UBND quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết vừa chỉ đạo UBND phường Xuân La buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Đình V. (Tổ trưởng Tổ Tự quản trật tự phường Xuân La); và tạm đình chỉ công việc đối với 2 tổ viên Tổ Tự quản trật tự phường Xuân La.

Theo UBND quận Tây Hồ, sau khi xem xét báo cáo của phường và lực lượng chức năng về những tiêu cực xảy ra tại Tổ Tự quản trật tự phường Xuân La, UBND quận đã ra quyết định buộc thôi việc với tổ trưởng và tạm đình chỉ công việc với 2 tổ viên. Trường hợp ông V. là có hành vi nhận tiền của những người bán hàng rong, vỉa hè trên địa bàn phường.

Hình ảnh người bán hàng nộp tiền để được "bảo kê" do báo chí phản ánh.

Cũng theo UBND quận Tây Hồ, do số tiền tiêu cực chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng phát hiện sai phạm thì phải xử nghiêm.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, chợ dân sinh tại khu vực ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La là chợ tự phát, phục vụ nhu cầu người dân địa phương. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện hình ảnh cho rằng Tổ tự quản bảo vệ dân phố nhận tiền của những người bán hàng.

Liên quan đến vụ việc này, Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo Công an phường Xuân La làm rõ. Bước đầu, Công an phường Xuân La đã phát tờ rơi công bố số đường dây nóng của đơn vị để sẵn sàng tiếp nhận phản ánh, đồng thời đề nghị ai là nạn nhân thì tới trình báo để giải quyết theo quy định. Được biết, để duy trì tình hình trật tự đô thị, Công an phường Xuân La đã tăng cường tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Hiện tại, Ban chỉ đạo 197 phường Xuân La đã phối hợp với Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng quận Tây Hồ tổ chức khảo sát và triển khai kẻ vạch phân định ranh giới giữa phần vỉa hè dành cho người đi bộ và phần vỉa hè dành để xe đạp, xe máy tại các tuyến đường, phố, ngõ đủ điều kiện như đường Lạc Long Quân, Xuân La, Võ Chí Công, ngõ 28 Xuân La.