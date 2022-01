Hà Nội bổ sung hơn 1,5 tỷ tặng quà Tết các tổ chức chống dịch dịp Tết

Nhằm tiếp tục quan tâm, động viên kịp thời đối với các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, UBND Thành phố sẽ trích kinh phí từ nguồn Dự phòng ngân sách cấp Thành phố năm 2022 để bổ sung đối tượng, mức và kinh phí thăm Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với các tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội bổ sung chi phí tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch dịp Tết Nguyên đán.

Cụ thể, Hà Nội sẽ tổ chức thăm Cơ sở y tế công lập do Trung ương, Bộ, ngành quản lý và các Phòng y tế quận, huyện, thị xã. Đồng thời, bổ sung kinh phí cho Sở Y tế và bổ sung có mục tiêu 1,544 tỷ đồng cho các quận, huỵện, thị xã để triển khai phương án thăm Tết Nhân Dần năm 2022 đối với các tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, Thành phố Hà Nội đã quyết định bố trí trên 87,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng của thành phố để thăm, tặng quà Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với các tổ chức, cá nhân triển khai công tác phòng, chống COVID-19.