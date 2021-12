Chủ tịch Chu Ngọc Anh ra Chỉ thị hoả tốc chống dịch dịp lễ cuối năm

Chiều 18/12, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBDN TP Hà Nội đã ban hành hoả tốc Chỉ thị số 25 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định: Qua hơn 2 tháng thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại: Hướng dẫn chuyên môn của một số sở, ngành có nơi vẫn còn chậm, chưa cụ thể, thống nhất, rõ ràng về thời gian cách ly F1, việc tổ chức xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm; một số nơi còn lúng túng, thậm chí lơ là, chủ quan trong tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt vẫn còn có cơ sở kinh doanh, một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm quy định 5K.

Từ đó, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các địa phương tập trung mục tiêu: Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và giữ vững an toàn tuyệt đối cho Thủ đô; Tổ chức tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn theo lượng vaccine do Bộ Y tế phân giao; Điều chỉnh các giải pháp thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả với diễn biến của dịch COVID-19, đảm bảo công tác an sinh, xã hội, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ an toàn trên địa bàn Thành phố.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện quán triệt Tổ COVID cộng đồng “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lập danh sách người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ trong thời kỳ mang thai, người chống chỉ định chưa được tiêm vắc xin và các trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19… để quản lý, tiêm vắc xin (có thể tổ chức tiêm lưu động, tại nhà), hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế sớm, điều trị kịp thời.

Việc tiêm vắc xin phải tiến hành “thần tốc”, theo Kế hoạch để phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, chậm nhất hoàn thành trước 31/12/2021; hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trước 31/01/2022; hoàn thành tiêm mũi bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên trước ngày 31/01/2022.

Công tác rà soát, bổ sung, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, công tác điều trị F0 tại nhà cần được các cơ sở y tế chủ động về kịch bản, xây dựng phương án ở mức cao hơn để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 từ cấp quận, huyện, thị xã đến cấp xã, phường, thị trấn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu ngành y tế của thành phố phải thành lập ngay Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà (trước ngày 20/12/2021), với lực lượng thanh niên là nòng cốt và chủ trì triển khai. Nhiệm vụ của Tổ được xác định rõ: Thực hiện tiếp nhận thông tin từ người nhiễm COVID-19 tại nhà theo quy định, cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý F0, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà, ghi chép các thông tin và khi có những dấu hiệu bất thường về sức khoẻ của người cách ly thì thông báo ngay cho cán bộ y tế của Trạm y tế.