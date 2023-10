Hà Nội: Bắt tạm giam 'hot girl' rủ bạn bay lắc vì được cho ma túy

Ngày 2/10, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Khánh Ly (SN 1992 ở phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội) về hành vi 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.

Đối tượng Trần Thị Khánh Ly.

Trước đó, khoảng 2h45 ngày 22/9, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an phường Yết Kiêu tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ tầng 26 ở chung cư Thiên Niên Kỷ của Trần Thị Khánh Ly đã phát hiện, bắt quả tang Hoàng Diệu Khang (SN 1996, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Doãn Thị Tươi (SN 1989, ở phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội); Đinh Nho Tuấn (SN 1993, ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội); Vũ Thành Quang (SN 1994, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Khánh Ly đang có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tại chỗ, cơ quan chức năng đã thu giữ 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng và chất bột trắng, 1 đĩa sứ trên bề mặt có bám dính chất bột màu trắng, thẻ nhựa, ống hút, loa nghe nhạc… Tổ công tác đã đưa người và tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ. Kết quả giám định xác định các chất tinh thể và bột màu trắng bị thu giữ là ma túy loại ketamine, có khối lượng 1,232g và cocaine có khối lượng 0,734g. Trong các thẻ nhựa và ống hút đều bám dính ma túy ketamine.

Các đối tượng khai nhận, đầu tháng 9/2023, Ly đi chơi tại một quán hát trên địa bàn quận Hà Đông và được một nam giới tặng túi nilon chứa ketamine và 1 túi nilon chứa ma túy cocaine để sử dụng. Ly không dùng ngay mà cất vào túi xách mang về nhà cất giấu. Ngày 21/9, Ly nhắn tin, gọi điện rủ Khang, Tươi, Tuấn, Quang đến nhà của Ly ở chung cư Thiên Niên Kỷ để chơi.

Đến tối, khi cả nhóm đang ngồi tán chuyện thì Ly đã rủ cùng sử dụng ma túy. Ly lấy ma túy được cất giấu trong nhà ra rồi đi chuẩn bị các đĩa sứ, thẻ ngân hàng, ống hút nhựa, tẩu tự chế để "xào" và chia nhỏ ma túy. Sau khi cả nhóm sử dụng và "phê" ma túy, Ly lấy loa mở nhạc to để cùng nhau "bay lắc". Đến khoảng 3h sáng thì bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ. Cùng với việc khởi tố đối với "hot girl" Khánh Ly, cơ quan công an cũng ra quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.