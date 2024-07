Hà Nội: Bắt đối tượng sang nhà bạn chơi rồi trộm xe máy

Ngày 24/7, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, chị Ngô Thị Hương Giang (SN 1992) cùng chồng là anh Phạm Mạnh Hiệp (SN 1989; cùng trú tại: Số 4A ngách 79/16 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ) đến Công an phường Phú Thượng để trình báo về việc bị mất trộm chiếc xe máy Honda Vision, BKS: 29F1-503.94 trị giá 30 triệu đồng để ở tầng hầm.



Đối tượng Nguyễn Tùng Sơn tại cơ quan Công an.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận đã nhanh chóng phối hợp Công an phường Phú Thượng... tập trung lực lượng, các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm thủ phạm. Quá trình điều tra, ngay sau đó đã xác định thủ phạm gây án là Nguyễn Tùng Sơn (SN: 1982; HKTT: Căn hộ số 102, ngõ 389 đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Sơn có quan hệ bạn xã hội với anh Hiệp, trước đó Sơn có đến nhà anh Hiệp chơi và ở tại đó, lợi dụng lúc sơ hở đã lấy chìa khoá xe máy của chị Giang. Tuy nhiên, khi công an triệu tập thì Sơn đã bỏ trốn.

Biết không thể trốn thoát, nên ngày 8/7, Nguyễn Tùng Sơn đã đến Công an quận Tây Hồ để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tang vật thu: 1 xe máy Hon da Vision, BKS: 29F1-503.94. Hiện Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trộm cắp tài sản , theo khoản 1 điều 138 BLHS; Khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Tùng Sơn để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.