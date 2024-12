80 năm qua, Quân đội ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành

Sáng 14/12, tại Hà Nội, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944/ 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/ 22-12-2024), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Quân đội nhân dân Việt Nam - Truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang, lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia“Quân đội nhân dân Việt Nam - Truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang, lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”. Ảnh: Tuấn Huy/QĐND.

Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và hơn 600 đại biểu các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương dự hội thảo.

Quân đội ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ: 80 năm trước đây, ngày 22-12-1944, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên của QĐND Việt Nam được thành lập theo chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Tuấn Huy.

Đồng chí Võ Nguyên Giáp được Trung ương Đảng và Lãnh tụ Hồ Chí Minh ủy nhiệm tổ chức, lãnh đạo, chỉ huy, tuyên bố thành lập Đội. Trong buổi lễ thành lập, Đội có 34 cán bộ, chiến sĩ, biên chế thành 3 tiểu đội, do đồng chí Hoàng Sâm làm Đội trưởng, đồng chí Xích Thắng làm Chính trị viên, có chi bộ Đảng lãnh đạo.

Chỉ mấy ngày sau khi được thành lập, Đội đã giành thắng lợi trong hai trận Phai Khắt (25-12-1944) và Nà Ngần (26-12-1944), tạo nên truyền thống đánh thắng trận đầu, đã ra quân là đánh thắng của QĐND Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ (tháng 4-1945), ngày 15-5-1945, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân hợp nhất với Cứu quốc quân và các tổ chức vũ trang cách mạng khác của Đảng thành Việt Nam Giải phóng quân. Đến tháng 9-1945, Việt Nam Giải phóng quân được đổi tên là Vệ quốc đoàn, rồi Quân đội quốc gia Việt Nam (tháng 5-1946); từ năm 1950 đến nay là QĐND Việt Nam. Ngày 22-12-1944 được lấy làm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, 80 năm qua, Quân đội ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Với ý chí kiên cường, dũng cảm, mưu lược, sáng tạo, Quân đội ta đã lập nên những chiến công oanh liệt, cùng toàn Đảng, toàn dân đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, bọn phản động, tay sai và các thế lực thù địch, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc tế cao cả, đưa “nhân dân ta thoát vòng nô lệ, giành lại độc lập”, hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hội thảo khoa học hôm nay có ý nghĩa vô cùng to lớn nhằm tiếp tục nghiên cứu toàn diện, sâu sắc, đầy đủ hơn về tầm nhìn chiến lược, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với QĐND Việt Nam và sự nghiệp quân sự, quốc phòng; về quá trình xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng, truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang của Quân đội và nhân dân ta.

Trên cơ sở đó, rút ra những kinh nghiệm và bài học lịch sử để vận dụng, phát huy trong xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, “tinh - gọn - mạnh”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Đây cũng là dịp để chúng ta tri ân, tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh - người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân và Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh Cả của QĐND Việt Nam, cùng biết bao cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

“Thế trận lòng dân” tạo thành sức mạnh tổng hợp

Ban Tổ chức cho biết, Hội thảo đã nhận được hơn 100 báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương; các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng; các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội…

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Tuấn Huy.

Tại hội thảo, các ý kiến đều nhất trí khẳng định đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; nhấn mạnh bản chất cách mạng cao đẹp, truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; giữ vững và phát huy văn hóa, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Về xây dựng “thế trận lòng dân”, nhiều tham luận khẳng định: Trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc, thế trận lòng dân luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu, tạo thành sức mạnh tổng hợp về chính trị, quốc phòng, an ninh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, xây dựng “thế trận lòng dân” là vấn đề có tính chiến lược, toàn dân, toàn diện, thường xuyên, liên tục, có sự thống nhất cao giữa “ý Đảng” và “lòng dân”; thể hiện sự đồng thuận của nhân dân một lòng đi theo sự lãnh đạo của Đảng, tham gia nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Sự ủng hộ, tham gia của nhân dân là động lực, sức mạnh tinh thần to lớn, chuyển hóa thành sức mạnh vật chất, bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, Quân đội đã cùng với toàn Đảng, toàn dân tập trung mọi nỗ lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là, Quân đội đã phát huy vai chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định nhiều chủ trương, đường lối và chính sách về quốc phòng, hoạch định đường lối chiến lược bảo vệ Tổ quốc; kịp thời xử trí tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng; hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh các ý kiến phát biểu và tham luận có nội dung phong phú, chất lượng khoa học tốt, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng, trong đó có một số khía cạnh mới về chủ đề chính của Hội thảo.

Kết quả của cuộc Hội thảo đã bổ sung, làm rõ thêm một cách khá toàn diện, sâu sắc về tầm vóc, ý nghĩa to lớn của Ngày thành lập và chặng đường vẻ vang 80 năm vững bước dưới cờ Đảng của Quân đội nhân dân Việt Nam; của Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với nền An ninh nhân dân vững mạnh.