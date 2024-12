Chủ tịch nước Lương Cường: Tiếp tục xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”

Sáng 14/12, tại Hà Nội, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944/ 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/ 22-12-2024), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “ Quân đội nhân dân Việt Nam - Truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang, lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”.

Chủ tịch nước Lương Cường - chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân - đã dự và có bài phát biểu tại hội thảo.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. Ảnh: Tuấn Huy.



Lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Chủ tịch nước Lương Cường cho hay, 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp trực tiếp về mọi mặt của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước và tinh hoa nghệ thuật quân sự Việt Nam, quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, nhanh chóng trưởng thành, đi từ Nam chí Bắc của đất nước Việt Nam và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước bạn, đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các thế lực xâm lược, thù địch, ghi dấu ấn trong lịch sử bằng những chiến công lừng lẫy, tiêu biểu là Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975...

Trải qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam, bằng tài năng, trí tuệ, lòng dũng cảm, ý chí quyết chiến quyết thắng, không quản ngại hy sinh, gian khổ đã xây đắp nên truyền thống anh hùng, luôn luôn xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ kính yêu: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; và danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ mà nhân dân yêu mến vinh danh luôn luôn là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, QĐND và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh làm thất bại hiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Quân đội đã triển khai và có những đóng góp quan trọng trong công tác đối ngoại, nổi bật là tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả chiến tranh, thực thi luật pháp quốc tế... QĐND và Công an nhân dân cũng luôn là lực lượng đi đầu trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, thực hiện tốt công tác chính sách, công tác hậu phương và phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo... góp phần quan trọng vào sự nghiệp củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tiếp tục xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”

Chủ tịch nước Lương Cường cũng yêu cầu tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn ý nghĩa khoa học và thực tiễn về sự kiện trọng đại này với 5 lưu ý.

Một là, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Đây là nguyên tắc nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi, bảo đảm cho lực lượng vũ trang ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội chụp ảnh chung. Ảnh: Tuấn Huy.

Hai là, phân tích, luận giải, làm sâu sắc và nổi bật những đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất và giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, qua đó đúc rút những bài học lịch sử, những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự, của văn hóa quân sự Việt Nam có thể vận dụng, phát huy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu trong thời bình của Quân đội.

Tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực hoàn thành mục tiêu xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trên cơ sở đó, luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Ba là, luận giải và khẳng định tầm quan trọng xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị là cơ sở; xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo cơ sở vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, luôn đề cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần “7 dám”; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong Quân đội.

Bốn là, phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Thường xuyên củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân với dân. Tiếp tục giữ vững, phát huy, lan tỏa phẩm chất, truyền thống, văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Đồng thời, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nâng cao hình ảnh, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Năm là, tiếp tục quán triệt, phân tích, luận giải sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Tổng kết thành tựu và rút ra những bài học qua 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân; nêu cao tính chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Nước Lương Cường khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng rằng, Quân đội nhân dân sẽ không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, sự nghiệp vẻ vang, tiếp tục lập nên những chiến công xuất sắc, cùng toàn dân bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.