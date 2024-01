Bắt nhóm đối tượng gây ra loạt vụ trộm cắp xe máy ở Huế

Đây là nhóm đối tượng gây ra loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Huế (Thừa Thiên Huế) vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ. Theo đó trong thời gian vừa qua, tại thành phố Huế liên tiếp xảy ra các vụ trộm xe mô tô hiệu Honda Wave, loại còn mới. Thủ đoạn gây án của các đối tượng là tìm xe người dân không khóa cổ để vỉa hè, nơi vắng vẻ, thậm chí đột nhập vào nhà dân lấy trộm. Các đối tượng dùng tuốc lơ vít tháo vỏ xe, đấu dây điện cho xe nổ máy và nhanh chóng tẩu thoát Trước tình hình trên, lực lượng công an đã lập chuyên án để triệt xoá băng nhóm trộm cắp xe máy này. Các tổ công tác của Công an TP Huế nhanh chóng triển khai, phối hợp Công an các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ Nguyễn Vũ Trung, sinh 2002; Nguyễn Thành, sinh 2004; Lê Tùng Dương, sinh 2006 và Phan Văn Hoàng Long, sinh 2007 cùng trú tại tỉnh Quảng Trị. Riêng đối tượng Bùi Minh Hùng, sinh 1994, trú tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị là hiện đang bỏ trốn. Tại cơ quan công an bước đầu nhóm này khai nhận đã gây ra 10 vụ trộm xe mô tô Honda Wave trên địa bàn thành phố Huế. Lấy trộm được xe, các đối tượng chạy thẳng ra Đông Hà, Quảng Trị để tiêu thụ. Kết quả định giá tài sản 10 xe mô tô Hoda Wave các đối tượng lấy trộm có giá trị 108,5 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã bắt tạm giam đối với các đối tượng: Trung, Thành, Dương và Long và tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. >>> Mời độc giả xem thêm video Thanh niên trộm túi xách, chôm luôn cả ô tô của người dân tắm biển:

