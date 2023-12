Hà Nam: Bắt nữ quái lừa đảo gần 1,5 tỷ sau nhiều năm lẩn trốn

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã sau 5 năm lẩn trốn. Trước đó, vào tháng 4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ 6 đối tượng gây ra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 1,5 tỷ đồng của anh V.Đ.H (SN 1972, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đối tượng Trần Ngọc Hà tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định Trần Ngọc Hà (SN 1977, trú xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là đồng phạm trong vụ án trên, đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 14/4/2020, Hà bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bằng các biện pháp, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện và bắt giữ Hà khi đang lẩn trốn tại TP Thanh Hóa. Tại cơ quan Công an, người phụ nữ này khai nhận thời gian qua thường xuyên di chuyển, lẩn trốn đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đang tạm giữ Hà để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.