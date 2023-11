Bắc Ninh: "Nữ quái" lừa vay lãi suất cao, chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Ngày 2/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thùy Linh (33 tuổi, trú phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vũ Thị Thùy Linh tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan công an, khoảng đầu năm 2020 đến cuối năm 2022, Vũ Thị Thùy Linh vay tiền của nhiều người với tổng số tiền trên 121 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, Linh nói với người vay rằng bản thân kinh doanh và làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và đưa ra các mức lãi suất rất hấp dẫn từ 500 - 2.500 đồng/1 triệu/ngày.

Sau đó, Linh dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng của hai bị hại ở phường Tân Hồng và phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn. Đây không phải sự việc đầu tiên mà Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can liên quan đến chiêu thức đáo hạn ngân hàng.

Trước đó, ngày 5/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét chỗ ở với Nguyễn Thị Uyên, 30 tuổi, trú Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Uyên cũng bị cơ quan công an khởi tố vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, năm 2022 Nguyễn Thị Uyên nhận công việc nhân viên thử việc tại một ngân hàng trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Khi làm việc tại đây, Uyên lấy danh nghĩa nhân viên ngân hàng để lấy lòng tin, vay tiền của một số bị hại với mục đích đáo hạn. Với số tiền của các nạn nhân, Uyên dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Qua thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Uyên đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của hai bị hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.