Hà Giang: Sau cuộc nhậu, cậu cầm điếu cày đánh cháu chấn thương sọ não

Ngày 9/7, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với La Văn Minh (SN 1954, ở xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên) để điều tra về tội giết người.

Cơ quan chức công an đọc lệnh khởi tố La Văn Minh.

Trước đó, theo cơ quan Công an, La Văn Minh rủ ông Phùng Văn Đ. (SN 1975, cháu gọi Minh là cậu ruột) đến nhà mình ăn cơm, uống rượu. Trong lúc ngồi nhậu, do uống nhiều rượu nên giữa Minh và người cháu xảy ra mâu thuẫn. Minh đã cầm ống điếu cày đánh vào đầu của ông Đ. khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà. Minh cầm điếu cày định đánh tiếp thì được mọi người can ngăn.

Ông Đ. sau đó được đưa đi viện. Các bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não kín. Cơ quan công an xác định hành vi của La Văn Minh có dấu hiệu của tội giết người. Hiện vụ sau cuộc nhậu, cậu cầm điếu cày đánh cháu chấn thương sọ não đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.