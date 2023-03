Từ vụ đánh chết người bằng điếu cày... giải mã thói hành xử côn đồ

Dùng điếu cày đánh chết anh họ vì chuyện xây nhà: Sáng 15/3, Lương Văn Giang (38 tuổi, trú xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) dựng nhà mới ở thôn Quang Trung. Do làm nhà ngay trước nhà anh L.V. K. (40 tuổi, anh họ của Giang), nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát đánh nhau, nhưng được mọi người can ngăn. Đến khoảng 11h cùng ngày, hai anh em tiếp tục có lời qua tiếng lại. Lúc này, Giang đã cầm điếu cày đánh vào đầu anh K khiến anh này chết tại chỗ. Dùng điếu cày đánh chết người tình: Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, ngày 17/9/2022, đối tượng Thân Thanh Tâm (SN 1984, trú tại thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã dùng điếu cày đánh chị Nguyễn Thị G. (SN 1990, trú cùng thôn) khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong. Ngày 2/3, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt Thân Thanh Tâm 20 năm tù về tội “Giết người”. Người đàn ông mù bị bạn nhậu dùng điếu cày đánh chết: Ly Se Xuy (SN 1984) và Phu Thó Suy (SN 1974) và L.S.C (SN 1984, cùng trú huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) sau khi uống rượu xong, Xuy và C. xảy ra mâu thuẫn, C. (bị mù) đi ra ngoài nhặt 1 cây gậy vầu cùng 1 hòn đá rồi đi vào nhà, vừa đi vừa chọc gậy xuống nền nhà để xác định phương hướng thì chọc vào chân Xuy. Xuy đã giật gậy vụt vào vùng đầu và tay C, sau đó lấy chổi nhựa cán inox vụt vào lưng C. Lúc này, Phu Thó Suy cầm 1 ống điếu cày vụt đánh liên tiếp 3 phát vào đầu C. và đẩy khiến nạn nhân tử vong. Ngày 13/9/2022, Công an huyện Bát Xát cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng này. Dùng điếu cày đánh chết người trong quán: Trong lúc xảy ra xô xát về việc mượn điếu cày để hút, Bùi Văn Hải (SN 1990; ngụ huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đã dùng điếu cày đập 2 nhát vào đầu Trịnh Đức T. (SN 1998; ngụ huyện Lạc Thủy) khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngày 24/8/2022, Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Hải về tội Giết người. Dùng điếu cày đánh nhân viên giao hàng thương tật 64%: Sau khi xảy ra va quệt xe tại quận Đống Đa (TP Hà Nội), Lê Văn Lượng (SN 1989; trú tại Vực Trường, Tam Nông, Phú Thọ) đã dùng điếu cày đánh vào đầu anh V.M.D. (nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh) khiến nạn nhân ngã gục xuống đường, tổn hại sức khỏe 64%. Ngày 2/1/2021, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ Lượng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Dùng điếu cày đánh chết người tại quán karaoke: Hoàng Văn Ninh (31 tuổi, trú tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) cùng nhóm bạn đi hát tại quán karaoke Thảo Nguyên (xã Yên Than, huyện Tiên Yên). Tại đây, Ninh mâu thuẫn với ông Đ.V.T (51 tuổi, người địa phương) nên đã dùng điếu cày đập vào vùng đầu và đánh ông T. khiến nạn nhân tử vong. Ngày 15/8/2020, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố Ninh về tội giết người. Nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong: Tại khu vực cổng trường THPT Hồng Quang (xã Đông Quan, Lục Yên, Yên Bái) em Hoàng Văn Quân (SN 2005, học sinh lớp 9, trường THCS Trúc Lâu) đang ngồi cùng bạn uống nước thì bắt ngờ bị Triệu Văn Sơn (SN 2001, trú tại xã Đông Quan) dùng ống điếu bằng inox đánh vào đầu và người khiến nạn nhân tử vong. Ngày 15/7/2020, Công an huyện Lục Yên đã bắt giữ Sơn để điều tra về hành vi giết người. Dùng điếu cày đánh chết người hàng xóm vì mâu thuẫn nhỏ: Trần Văn Tuyên (SN 1986, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội) trong lúc uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn với ông Mai Văn Thành (SN 1966, trú cùng địa phương). Tuyên lập tức vung điếu cày vụt liên tiếp 2 nhát vào vùng đầu, gáy làm ông Thành bất tỉnh ngay tại chỗ rồi tử vong. Ngày 16/7/2020, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tuyên mức án 12 năm tù về tội “Giết người”. (Ảnh minh hoạ) Dùng điếu cày đánh chết người vì tranh giành mic hát: Xảy ra mâu thuẫn trong lúc tranh giành mic hát ở quán trà chanh, Đặng Ngọc Hoan (SN 1994, trú xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) dùng điếu cày đánh vào đầu anh Lê Diên Nam (SN 1989 ở xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc) khiến nạn nhân thương tích nặng và tử vong. Ngày 5/2/2020, Công an huyện Yên Lạc đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoan. Điếu cày chỉ là vật vô tri, nhưng trong tay người giận mất khôn nó có thể trở thành công cụ giết người. Những vụ việc đáng tiếc trên là bài học cho những người vì coi thường tính mạng của người khác, vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, ích kỷ mà sử dụng bạo lực để trấn áp. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải trả giá. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

Dùng điếu cày đánh chết anh họ vì chuyện xây nhà: Sáng 15/3, Lương Văn Giang (38 tuổi, trú xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) dựng nhà mới ở thôn Quang Trung. Do làm nhà ngay trước nhà anh L.V. K. (40 tuổi, anh họ của Giang), nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát đánh nhau, nhưng được mọi người can ngăn. Đến khoảng 11h cùng ngày, hai anh em tiếp tục có lời qua tiếng lại. Lúc này, Giang đã cầm điếu cày đánh vào đầu anh K khiến anh này chết tại chỗ. Dùng điếu cày đánh chết người tình: Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, ngày 17/9/2022, đối tượng Thân Thanh Tâm (SN 1984, trú tại thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã dùng điếu cày đánh chị Nguyễn Thị G. (SN 1990, trú cùng thôn) khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong. Ngày 2/3, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt Thân Thanh Tâm 20 năm tù về tội “Giết người”. Người đàn ông mù bị bạn nhậu dùng điếu cày đánh chết: Ly Se Xuy (SN 1984) và Phu Thó Suy (SN 1974) và L.S.C (SN 1984, cùng trú huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) sau khi uống rượu xong, Xuy và C. xảy ra mâu thuẫn, C. (bị mù) đi ra ngoài nhặt 1 cây gậy vầu cùng 1 hòn đá rồi đi vào nhà, vừa đi vừa chọc gậy xuống nền nhà để xác định phương hướng thì chọc vào chân Xuy. Xuy đã giật gậy vụt vào vùng đầu và tay C, sau đó lấy chổi nhựa cán inox vụt vào lưng C. Lúc này, Phu Thó Suy cầm 1 ống điếu cày vụt đánh liên tiếp 3 phát vào đầu C. và đẩy khiến nạn nhân tử vong. Ngày 13/9/2022, Công an huyện Bát Xát cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng này. Dùng điếu cày đánh chết người trong quán: Trong lúc xảy ra xô xát về việc mượn điếu cày để hút, Bùi Văn Hải (SN 1990; ngụ huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đã dùng điếu cày đập 2 nhát vào đầu Trịnh Đức T. (SN 1998; ngụ huyện Lạc Thủy) khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngày 24/8/2022, Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Hải về tội Giết người. Dùng điếu cày đánh nhân viên giao hàng thương tật 64%: Sau khi xảy ra va quệt xe tại quận Đống Đa (TP Hà Nội), Lê Văn Lượng (SN 1989; trú tại Vực Trường, Tam Nông, Phú Thọ) đã dùng điếu cày đánh vào đầu anh V.M.D. (nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh) khiến nạn nhân ngã gục xuống đường, tổn hại sức khỏe 64%. Ngày 2/1/2021, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ Lượng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Dùng điếu cày đánh chết người tại quán karaoke: Hoàng Văn Ninh (31 tuổi, trú tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) cùng nhóm bạn đi hát tại quán karaoke Thảo Nguyên (xã Yên Than, huyện Tiên Yên). Tại đây, Ninh mâu thuẫn với ông Đ.V.T (51 tuổi, người địa phương) nên đã dùng điếu cày đập vào vùng đầu và đánh ông T. khiến nạn nhân tử vong. Ngày 15/8/2020, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố Ninh về tội giết người. Nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong: Tại khu vực cổng trường THPT Hồng Quang (xã Đông Quan, Lục Yên, Yên Bái) em Hoàng Văn Quân (SN 2005, học sinh lớp 9, trường THCS Trúc Lâu) đang ngồi cùng bạn uống nước thì bắt ngờ bị Triệu Văn Sơn (SN 2001, trú tại xã Đông Quan) dùng ống điếu bằng inox đánh vào đầu và người khiến nạn nhân tử vong. Ngày 15/7/2020, Công an huyện Lục Yên đã bắt giữ Sơn để điều tra về hành vi giết người. Dùng điếu cày đánh chết người hàng xóm vì mâu thuẫn nhỏ: Trần Văn Tuyên (SN 1986, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội) trong lúc uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn với ông Mai Văn Thành (SN 1966, trú cùng địa phương). Tuyên lập tức vung điếu cày vụt liên tiếp 2 nhát vào vùng đầu, gáy làm ông Thành bất tỉnh ngay tại chỗ rồi tử vong. Ngày 16/7/2020, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tuyên mức án 12 năm tù về tội “Giết người”. (Ảnh minh hoạ) Dùng điếu cày đánh chết người vì tranh giành mic hát: Xảy ra mâu thuẫn trong lúc tranh giành mic hát ở quán trà chanh, Đặng Ngọc Hoan (SN 1994, trú xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) dùng điếu cày đánh vào đầu anh Lê Diên Nam (SN 1989 ở xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc) khiến nạn nhân thương tích nặng và tử vong. Ngày 5/2/2020, Công an huyện Yên Lạc đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoan. Điếu cày chỉ là vật vô tri, nhưng trong tay người giận mất khôn nó có thể trở thành công cụ giết người. Những vụ việc đáng tiếc trên là bài học cho những người vì coi thường tính mạng của người khác, vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, ích kỷ mà sử dụng bạo lực để trấn áp. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải trả giá. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.