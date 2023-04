“Soi” Mercedes-AMG G63 Edition 1 hơn 15 tỷ của đại gia Thản điếu cày

Trong hầm đỗ xe của tập đoàn Mường Thanh Hà Nội hiện có khoảng gần 10 chiếc xe siêu sang, xe sang và dàn xe SUV chuyên phục vụ ông Lê Thanh Thản. Một trong số các mẫu xe nổi bật là chiếc SUV "vạn người mê" là Mercedes-AMG G63 Edition 1 hạng sang có giá lăn bánh trên 15 tỷ đồng. Có thể thấy, điểm chung của các đại gia chơi xe đắt tiền tại Việt Nam là ngoài việc trong garage phải có xe Rolls-Royce còn sở hữu Mercedes-AMG G63. Chẳng hạn như Minh Nhựa có 2 chiếc Rolls-Royce là Cullinan và Ghost, Cường Đô la sở hữu Rolls-Royce Wraith Series II, ông Đặng Lê Nguyên Vũ gần 10 xe Rolls-Royce còn ông Lê Thanh Thản có 3 xe Rolls-Royce. Chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 của ông Lê Thanh Thản có ngoại thất sơn màu đen cùng với đó là việc xe thuộc bản Edition 1 nên có bộ tem AMG bên sườn và vỏ gương màu đen hay la-zăng 7 chấu kép sơn màu đen nhám có viền đỏ. Xe sở hữu chiều dài, rộng, cao tăng thêm lần lượt 101 mm, 121 mm và 40 mm so với thế hệ trước đó. Ngoài ra, một cải tiến mới được đánh giá cao trên Mercedes-AMG G63 Edition 1 là khoảng để chân hàng ghế sau giờ được gia tăng thêm 152 mm so với phiên bản cũ. Về nội thất, khoang cabin của Mercedes-AMG G63 của đại gia điếu cày - Lê Thanh Thản được đánh giá là rất hiện đại, không thua kém bất kỳ mẫu xe hạng sang mới nhất nào của Mercedes. Chất liệu da cao cấp được sử dụng nhiều hơn đi kèm nhiều công nghệ hàng đầu hiện nay... Ngoài ra vị chủ tịch Mường Thanh có thể thoải mái tận tưởng chuyến đi kể cả khi on-road hay off-road... xe cũng được trang bị màn hình đôi Widescreen Cockpit 12.3 inch, lỗ thông gió điều hoà kiểu tuabin, hệ thống đèn viền nội thất 64 tùy chọn màu sắc. Đặc biệt, gói trang bị carbon với vân đỏ đẹp mắt chính là một trong những điểm ấn tượng. Một số trang bị nổi bật khác gồm hệ thống âm thanh Burmester, cửa sổ trời chỉnh điện, gói ghế ngồi chỉnh đa hướng chủ động Active Multicontour Seat tích hợp chức năng sưởi ấm, chỉnh điện và ghi nhớ 3 vị trí, điều hòa tự động ba vùng, cửa sổ trời, hệ thống định vị cao cấp Comand Online, hệ thống âm thanh và hệ thống camera 360 độ. Ở hệ truyền động, SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 Edition 1 của Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh vẫn sử dụng động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút. Sức mạnh của động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp mới nhất của hãng Mercedes-Benz, nhờ đó, Mercedes-AMG G63 Edition 1 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Về tính năng hỗ trợ lái xe an toàn, G63 được trang bị gói Driver Assistance với hệ thống hỗ trợ phanh chủ động, kiểm soát hành trình thích nghi, hỗ trợ giữ làn đường và giám sát điểm mù. Xe còn được trang bị hệ thống Pre-Safe, một hệ thống giám sát áp suất lốp và một bộ sửa lốp Tirefit. Video: Mercedes-AMG G63 Edition 1 hơn 15 tỷ của đại gia Hòa Bình.

