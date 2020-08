Giữa đại dịch COVID-19, Chính phủ lý giải tại sao không xét đặc cách tốt nghiệp

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020, Thủ tướng đã kết luận, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra đúng kế hoạch từ ngày 8 đến 10/8 tới đây.

Đây là kỳ thi liên quan đến xét tuyển đại học nên không thể lùi lại. Đồng thời, ông cũng lý giải vì sao không xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Theo đó, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trao đổi, trong Luật Giáo dục có nêu, học sinh học hết chương trình THPT, đủ điều kiện theo quy định sẽ được dự thi tốt nghiệp. Nếu đạt yêu cầu thì được cấp bằng tốt nghiệp THPT.

Do đó, khi xét đặc cách phải báo cáo Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền quyết định vấn đề này.

Cũng theo người phát ngôn Chính phủ, việc xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh; trong đó có liên quan đến công tác xét tuyển sinh ĐH, CĐ; đặc biệt là trong 42 trường của Công an, Quân đội, Sức khỏe – đây là những trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Do đó, vấn đề đặt ra là với những thí sinh không tiếp tục đăng ký xét tuyển ĐH thì không sao, nhưng những thí sinh xét đặc cách nếu các em đăng ký vào các trường này thì phải cân nhắc thực hiện thế nào cho phù hợp.

Ngày 3/8, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã báo cáo Chính phủ và các địa phương về vấn đề này, để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, phụ huynh.

"Chúng tôi phải nói rõ vấn đề này để có cái nhìn tổng thể về việc thi tốt nghiệp THPT, vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện đúng Luật Giáo dục; đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham dự kỳ thi và không để lây nhiễm dịch bệnh cho cho thầy cô và học sinh trong quá trình thi" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020, Bộ GD&ĐT cũng đã có các chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo một số phương án cụ thể.

Theo đó, TP. Đà Nẵng và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam (bao gồm TP. Hội An, TX.Điện Bàn, H.Đại Lộc, H.Quế Sơn, H.Duy Xuyên và H.Thăng Bình) đang thực hiện cách ly xã hội sẽ lùi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vào thời điểm thích hợp do địa phương đề xuất khi dịch COVID-19 được kiểm soát, bảo đảm an toàn cho công tác tổ chức thi.

Các địa phương còn lại tổ chức kỳ thi theo kế hoạch đã đề ra, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT.

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, các thí sinh thuộc diện F1, F2 trong cả nước sẽ dự thi cùng thời gian với các thí sinh của TP. Đà Nẵng và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam.

Bộ GD&ĐT cũng nêu, đối với các thí sinh dự thi sau ngày 10/8 có nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển sinh, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục ĐH xem xét bố trí tỷ lệ chỉ tiêu và công tác tuyển sinh phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, trên tinh thần tự chủ đại học.