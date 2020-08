Tin nóng ngày 3/8: Thu 50k từ gái bán dâm, chủ nhà nghỉ sa lưới công an

1. Thu 50k từ gái bán dâm, chủ nhà nghỉ sa lưới công an: Công an TT-Huế kiểm tra nhà nghỉ Đỗ Quân (TP Huế), bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Hồ Thị Phương Kim Anh khai, nhà nghỉ Đỗ Quân cho khách thuê phòng nhưng cũng môi giới mại dâm cho khách. Mỗi lần có khách mua dâm, ngoài tiền phòng Kim Anh thu 50.000 đồng từ gái bán dâm. 2. Đại tiệc ma túy hậu sinh nhật: Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) kiểm tra nhà Đỗ Tiến Hưng (22 tuổi, xã Gia Tân 2) khi đang có hàng chục người phe ma túy, thu giữ một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, 2 viên nén nghi ma túy… Kiểm tra nhanh, có 23 người dương tính với chất ma túy. Theo đó sau khi dự sinh nhật Nguyễn Thành Luân (32 tuổi cùng xã) nhóm này đến nhà Hưng chơi và dùng ma túy. 3. Thanh niên vác súng đuổi chủ resort: Một thanh niên đi xe BMW cầm một khẩu súng dài rượt đuổi, đe dọa, hành hung ông Nguyễn Tấn Thành (70 tuổi) chủ resort Rạng Garden. Theo đó, người này lưu trú tại đây nhưng có hành vi la hét, làm ồn ảnh hưởng tới nhiều du khách khác, chủ resort đến nhắc nhở thì bị rượt đuổi, hành hung. Tại trụ sở Công an, người này khai tên Lê Đình Hải (34 tuổi) ngụ phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai và nguyên nhân là do mâu thuẫn trong sinh hoạt. 4. Huế dùng camera truy vết F1: Nhằm truy vết F1 của 3 ca bệnh 589, 601 và 602, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo CDC kết hợp cùng công an tỉnh tận dụng dữ liệu từ camera an ninh để kiểm tra các điểm dừng, người dân từng tiếp xúc gần với người bệnh để sớm cách ly, kiểm soát dịch bệnh. 5. Nữ Phó chủ tịch bị hành hung cắt tóc tại văn phòng: Cơ quan công an đang xác minh, xử lý sự việc bà Lê Thị Dung (53 tuổi), Phó chủ tịch HĐND xã Giao An, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) tố bị vợ và con gái của ông Phạm Văn Toàn, bí thư Đảng ủy xã Giao An xông vào phòng làm việc hành hung, làm nhục bà. Trong lúc hành hung, vợ ông Thi dùng kéo cắt tóc bà Dung, gây thương tích trên đầu nạn nhân, nên phải nhập viện khâu 3 mũi, điều trị vết thương. 6. Chủ quán cơm pha chế ma túy bán cho khách nước ngoài: TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Đức Mạnh (SN 1985, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) án 18 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cùng tội danh, Andrew Eachan Alexander (SN 1994, người Scotland) nhận 2 năm tù. Mạnh là chủ quán cơm ở quận Hoàn Kiếm phục vụ người nước ngoài. Thấy nhiều khách hàng dùng ma túy nên học cách pha trộn ma túy với phẩm màu và phụ gia để bán kiếm lời. 7. Đi tìm tiền rơi vãi, phát hiện người chết trong rừng: Trong khi đi lượm nhặt tiền của con bạc bị truy quét trong rừng ở Xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh), người dân phát hiện thi thể 1 nam giới ở gần vị trí bắt giữ sới bạc. Nạn nhân tử vong trong tư thế bị cọc cây rừng đâm xuyên mắt. Thi thể nam giới nói trên được xác định tên H., trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Cơ quan chức năng đang xem xét người này liên quan sới bạc hay không. 8. Phát hiện 7 người Trung quốc nhập cảnh trái phép: Công an huyện Bến Cầu và Biên phòng chốt Long An phát hiện tài xế Bùi Văn Đoàn (SN 1980, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ô tô đi từ tỉnh Đồng Nai lên quận 7, TPHCM để chở 7 người Trung Quốc về tỉnh Tây Ninh. 7 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân, hiện không có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Nhóm này được đưa đi cách ly, theo dõi. 9. Thu giữ trên 13.000 khẩu trang nhập lậu từ Trung Quốc: Đồn Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) phát hiện một số đối tượng đang mang vác các thùng các tông và các bao tải từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa, chạy trốn vào rừng. Qua kiểm đếm, trong các bao tải, thúng cát-tông có chứa trên 13.000 chiếc khẩu trang y tế và một số hàng mỹ phẩm, hàng tạp hóa gia dụng không có rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.

