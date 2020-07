Giám đốc Công an TP HCM phát động lễ xuất quân tấn công tội phạm

(Kiến Thức) - Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM đã chủ trình buổi lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tối 15/7, Công an TPHCM tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì.



Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an TPHCM nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an TP đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đạt được nhiều kết quả tích cực như: kéo giảm được 1,79% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ, nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, ma tuý bị triệt xóa, tai nạn giao thông đường bộ tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định; tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn TP trong thời gian 2 tháng (từ ngày 15/7 đến hết ngày 14/9) với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn; kiềm chế, kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm và Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tá Lê Hồng Nam đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu của đợt cao điểm để thực hiện có hiệu quả ngay từ khi ra quân.

Đại tá Lê Hồng Nam phát biểu.

Ông Nam chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau: Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại, khủng bố, gây rối an ninh trật tự ở thành phố trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma tuý, nồng độ cồn, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ...

Giám đốc Công an TPHCM động viên các cán bộ chiến sĩ trong buổi lễ ra quân.

Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm quán triệt cán bộ chiến sỹ về tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh, chủ động trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu.

Ngay sau khi kết thúc buổi lễ, nhiều đơn vị Công an TPHCM đã toả ra các quận huyện để làm nhiệm vụ.