Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong: Điện thoại nạn nhân có bí mật gì?

Ngày 23/4, Công an TP HCM vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của tiến sĩ Bùi Quang Tín (SN 1976, là giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, nguyên Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu, Trường Đại học Ngân hàng TP HCM) tử vong ở chung cư New Sài Gòn (Hoàng Anh Gia Lai 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè). Luật sư đại diện tiến sĩ Bùi Quang Tín cho hay, qua khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc, công an thu giữ 2 chiếc ĐTDĐ của nạn nhân. Công an đang tạm giữ 2 chiếc ĐTDĐ này và tiến hành trích xuất dữ liệu từ Zalo, Email, ĐTDĐ của ông để phục vụ việc điều tra. Liên quan vụ việc, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Bùi Hữu Toàn (hiệu trưởng) và ông Nguyễn Đức Trung (phó hiệu trưởng Trường đại học Ngân hàng). Lý do Ngân hàng Nhà nước nêu ra là "do điều kiện cách ly vì dịch COVID-19 nên việc kiểm điểm chưa hoàn thành". Với 5 trường hợp còn lại, Ngân hàng Nhà nước cho biết việc xử lý sẽ thuộc thẩm quyền của trường Trường ĐH Ngân hàng TP HCM.



Trước đó, ngày 18/4, Công an TP HCM cho biết đã tiến hành mời bà Nguyễn Thanh Bích (SN 1975, vợ ông Tín) tới làm việc để điều tra làm rõ cái chết của chồng. (Ảnh Tiến sĩ Bùi Quang Tín) Theo đó, buổi làm việc giữa bà Bích và công an diễn ra vào sáng ngày 17/4, kéo dài từ 8h30 tới 12h30. Trong buổi làm việc còn có Luật sư Trần Bá Học và luật sư Nguyễn Văn Quynh. Cả 2 được cơ quan điều tra cấp đăng ký bảo vệ quyền lợi cho gia đình tiến sĩ Bùi Quang Tín. (Ảnh vị trí ông Tín rơi xuống) Luật sư Trần Bá Học cho biết buổi làm việc xoay quanh yêu cầu của cơ quan điều tra về việc yêu cầu bà Bích cung cấp thêm một số lời khai, làm rõ một số nội dung. "Buổi làm việc kéo dài 4 giờ. Cơ quan cảnh sát điều tra lấy lời khai rất chi tiết, rất kỹ", luật sư Học chia sẻ. Cơ quan điều tra cũng đã giải thích về thời gian điều tra, quy trình tố tụng, quyền và nghĩa vụ của bà Bích cũng như ghi nhận những thông tin mà bà cung cấp. Bà Bích bày tỏ mong muốn công an làm rõ những nghi vấn mà bà đã trình bày. (Ảnh đám tang tiến sĩ Bùi Quang Tín) Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h30 ngày 5/4, ông Trần Việt Dũng (SN 1988, Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế Trường Đại học Ngân hàng) có mời 8 đồng nghiệp khác là các cán bộ công tác tại Trường Đại học Ngân Hàng đến ăn trưa ở căn hộ D14.11 tầng 14 chung cư New Sài Gòn (Hoàng Anh Gia Lai 3). Trong số những người này có ông Bùi Quang Tín và ông Nguyễn Đức Trung (SN 1979, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân Hàng TPHCM), đang sinh sống ở 1 căn hộ trong chung cư này. Trong lúc ăn uống, mọi người trò chuyện trao đổi một số chuyện liên quan tới vấn đề công việc và uống hết 3 chai rượu ngoại, 12 chai bia. Đến 15h30 ngày 5/4, cuộc ăn uống kết thúc và 6 người ra về và được ông Dũng đưa xuống dưới. Ông Dũng trở lại căn hộ để rửa, lau dọn đồ đạc. Trong khi đó, ông Trung và ông Tín ngồi nghỉ và nói chuyện với nhau. Đến 17h ngày 5/4, ông Dũng có hẹn với bạn nên nói ông Trung và ông Tín ở lại căn hộ. Tại căn hộ, ông Trung và ông Tín tiếp tục nói chuyện được một lúc. Về phần ông Dũng, đi khỏi căn hộ một lúc thì ông Dũng nhận được điện thoại của ông Trung nên quay lại căn hộ. Ông Dũng về tới chung cư thì phát hiện bảo vệ cùng công an đang phong tỏa khu vực giếng trời để khám nghiệm cái chết của ông Tín. Ông Dũng có lên căn hộ gặp ông Trung. Ông Trung cho biết là trong lúc nằm nghỉ thì ông Tín đứng lên nói muốn về nhà nhưng ông khuyên ở lại, nếu có về thì gọi cho người thân ông Tín tới đưa về. (Ông Tín là người rất có uy tín tại trường và với báo giới) Sau đó, ông Tín mở cửa căn hộ đi ra hành lang, để dép trước cửa phòng, 2 chiếc điện thoại di động ở trong phòng. Ông Tín nói với ông Trung rằng tự về nên ông Trung vào căn hộ nằm nghỉ. Khi vào tới phòng, ông Trung nghe tiếng động mạnh ở ngoài và đi ra khu vực giếng trời kiểm tra. (Ảnh trường ĐH Ngân hàng nơi ông Tín công tác) Ông Trung cho hay, do đã uống nhiều rượu, mắt bị cận nên không thấy phía dưới. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên ông Trung đã điện thoại cho ông Dũng quay trở lại căn nhà. Sau vụ việc, Công an huyện Nhà Bè đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. (Cửa cầu thang bộ, cửa bếp, ban công (lần lượt theo vị trí 4, 5, 6) và vị trí phát hiện ra thi thể TS Bùi Quang Tín (chấm đỏ).

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định vị trí ông Tín nằm chết là tầng trệt block D, chung cư Hoàng Anh Gia lai 3. Trên tầng 14 block D chung cư, tại khu vực lan can giếng trời và lan can phía sau phòng của ông Dũng có dấu vết sạch bụi, ngoài ra không phát hiện thêm dấu vết khác. (Ông Bùi Hữu Toàn - Hiệu trưởng và ông Nguyễn Đức Trung-Hiệu phó bị đình chỉ công tác) Kiểm tra, rà soát camera tại khu vực hành lang block D2 của chung cư, bước đầu, lực lượng chức năng xác định bên trong căn hộ D14.11 và khu vực hành lang các tầng lầu không gắn camera giám sát. Công an thu chai rượu, vỏ bia đã qua sử dụng, 2 chiếc điện thoại di động, 1 cái ghế bằng gỗ màu trắng, phần tựa lưng phía sau bị gãy. Kiểm tra tử thi, công an xác định ông Tín tử vong do bị chấn thương va đập mạnh vì ngã từ trên cao xuống.

