Giám đốc CA Điện Biên: Mẹ nữ sinh giao gà liên tục gây khó khăn cho điều tra

Bên hành lang Quốc hội chiều 23/10, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã trao đổi với báo chí xung quanh vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên xảy ra vào Tết Nguyên đán vừa qua và cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã có bản kết luận điều tra gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị truy tố 9 đối tượng liên quan vụ án trên.



Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra từ ngày 9/10 và chuyển sang cho VKSND cùng cấp. Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm.

Nói về việc quá trình điều tra vụ án kéo dài, Tướng Sùng A Hồng thừa nhận điều này và cho rằng, do nhiều nguyên nhân.

Thiếu tướng Sùng A Hồng. Ảnh: Tiền Phong.

“Thứ nhất, các đối tượng trong vụ án này đều nghiện rất nặng. Thời gian đầu đưa về cơ quan điều tra, các đối tượng thường xuyên lên cơn nghiện, không tỉnh táo nên không thể khai thác thông tin hay làm gì khác. Bên cạnh đó, có bị can trong vụ án bị khởi tố 4 - 5 tội danh nên cơ quan điều tra để chứng minh cho mỗi tội danh đó mất rất nhiều thời gian. Trong số các bị can, nữ bị can Bùi Thị Kim Thu cùng gia đình cho rằng bà này bị thần kinh nên riêng việc đi giám định pháp y về tâm thần cho bị can này theo quy định của pháp luật mất thời gian ít nhất từ 1 tháng trở lên. Các đối tượng này là những đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự và rất ngoan cố. Thậm chí có bị can sau 4 - 5 tháng mới khai. Trong khi đó, đối tượng Bùi Văn Công sau 3 tháng khi cơ quan điều tra có những tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi của y, khiến y không thể chối cãi thì mới nhận tội”, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho hay.

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nói rằng, như thế để thấy, cơ quan điều tra phải làm hết sức mình, rất vất vả mới củng cố thu thập chứng cứ buộc tội các đối tượng này. Đến nay cơ quan điều tra đã hoàn chỉnh bản kết luận điều tra của mình, chuyển Viện Kiểm sát và tòa án.

“Thời gian tới tòa án sẽ xét xử, chắc chắn những đối tượng này sẽ bị xử lý một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, Thiếu tướng Sùng A Hồng nói.

Nói về việc, bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên, đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh Buôn bán trái phép chất ma túy), được xác định đã có nhiều hành vi gây cản trở, khó khăn cho quá trình điều tra của cơ quan công an, Tướng Sùng A Hồng cho biết, mẹ của nữ sinh giao gà ở Điện Biên nhiều lần khai báo gian đối đã gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

“Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã tách thành 2 vụ án khác nhau: Một vụ liên quan đến ma tuý, vụ thứ hai liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên. Đối với vụ án ma tuý, việc điều tra bị can Hiền còn rất là gian nan. Cơ quan điều tra phải tiếp tục chứng minh, điều tra mở rộng vụ án. Sau này kết thúc cơ quan điều tra sẽ cung cấp thông tin tài liệu liên quan vụ án”, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho hay.

Tướng Sùng A Hồng cho biết, thêm, đến bây giờ, Trần Thị Hiền vẫn tiếp tục gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

“Bà Hiền đã bị khởi tố về một tội danh và áp dụng biện pháp ngăn chặn mà không khai đúng bản chất là gây khó khăn. Hiện nay, theo các điều tra viên báo cáo, bà Hiền vẫn không cộng tác. Về việc này, cơ quan điều tra phải thu thập chứng cứ để buộc tội bà Hiền. Chắc chắn, anh em phải củng cố tài liệu, chứng cứ để buộc tội. Tuy nhiên, phải nêu rõ, sau khi các đối tượng bắt giữ Cao Mỹ Duyên thì Trần Thị Hiền là một trong những người đầu tiên biết con mình bị bắt cóc nhưng không khai báo với cơ quan công an và chỉ khai, con gái đi ship gà, bị mất tích. Cơ quan điều tra đã gặp gỡ Thị Hiền, con lớn, chồng của bà này và bà Hiền biết việc Duyên bị bắt cóc nhưng không cung cấp. Cho nên, đây là khó khăn hay nói cách khác là nguyên nhân trực tiếp cơ quan điều tra không cứu được Duyên. Nếu Hiền cung cấp ngay từ ban đầu cho cơ quan điều tra là Vì Văn Toán cùng đồng phạm bắt Cao Mỹ Duyên thì tôi nghĩ việc cứu Duyên cũng hết sức đơn giản trong bối cảnh, tình hình và khả năng của lực lượng công an. Tuy nhiên, bà Hiền không cộng tác”, Tướng Sùng A Hồng thông tin thêm.