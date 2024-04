Gia Lai: Tốc độ xe khách 36 chỗ khi xảy ra TNGT là 84 km/h.

Sáng 30/4/2024, ông Phan Hữu Hiếu, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết, các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ TNGT giữa 2 xe khách tại quốc lộ 25 đoạn giao nhau với đường Hồ Chí Minh (tuyến tránh qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).



Hiện trường vụ TNGT