Giả danh Cục phó cục tình báo quân đội để lừa đảo 2 tỷ đồng

Ngày 9/12, Công an TP Lào Cai (Lào Cai) cho biết, khoảng 21h40 ngày 7/12, Công an TP Lào Cai đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1985, trú tại huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của chị L.T.K.H. (sinh năm 1981, trú tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai) về 1 đối tượng nam giới có hành vi giả danh cán bộ quân đội để "chạy án" lấy tiền.

Đối tượng Nguyễn Văn Toàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/12, tại quán cà phê Phố Nhỏ, đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, lực lượng chức năng phát hiện có 4 người đang ngồi uống nước và thực hiện giao dịch chuyển tiền, viết giấy nhận tiền. Tổ công tác đội cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Toàn khi vừa nhận tiền và cất vào trong người.

Toàn khai nhận, do chơi cờ bạc trên mạng thua lỗ dẫn đến nợ nần nên Toàn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để gây lòng tin với người bị hại, Toàn đã giả danh Cục phó cục tình báo quân đội và có quan hệ thân thiết với Bộ công an nên có thể "chạy án" giảm mức tù giam cho người thân của chị L.T.K.H. từ mức tử hình xuống còn 20 năm tù với giá là 2 tỷ đồng và sẽ nhận đặt cọc trước là 200 triệu đồng.

Khi đang thực hiện hành vi giao dịch viết giấy biên nhận và nhận tiền thì Toàn bị lực lượng công an bắt quả tang tại chỗ. Theo Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn, hiện đã có 5 người đến cơ quan công an để tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Toàn. Chỉ huy Công an TP. Lào Cai cũng thông báo tới những ai là bị hại trong vụ việc, đến cơ quan công an thành phố để làm việc.

Hiện vụ giả danh Cục phó cục tình báo quân đội để lừa đảo đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

