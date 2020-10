Giả danh “Tướng công an” và kết đắng của gã trai “não ngắn“

Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Văn Hòa (SN 1960, ngụ tại TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an TP Bảo Lộc nhận được thông tin một nhóm đối tượng có thẻ ngành Công an đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn. Nạn nhân là ông Nguyễn Viết Liêm (ngụ tại TP Bảo Lộc).

Biết được thông tin ông Liêm đang có nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nguyễn Văn Hòa đã gọi điện thoại cho ông Liêm, nhận là anh em họ hàng bị thất lạc. Đối tượng này nói sẽ đến Lâm Đồng công tác và hẹn gặp ông Liêm để giúp làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giá đối tượng này đưa ra là 1 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hòa và tang vật tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận thông tin trên, Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn nhóm người này thuê ở. Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Hòa (SN 1960, thường trú TP Hải Phòng), Nguyễn Xuân Dũng (SN 1976, quê quán huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, tạm trú tại TP Hải Phòng) và Nguyễn Cao Khái (SN 1958, quê Thái Bình, tạm trú tại TP Hải Phòng).

Ngoài những giấy tờ tùy thân của các đối tượng, trong người Nguyễn Văn Hòa còn có một thẻ ngành Công an mang tên Nguyễn Văn Gấm, hàm Thiếu tướng. Trong hành lý của nhóm người này có một giấy ra vào cổng Bộ Công an. Trên xe ôtô BKS 15A – 508.05 mà Hòa và đồng bọn sử dụng có một túi vải đựng nhiều biển số xe ôtô khác nhau, trong đó có cả biển số xanh 80B.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Văn Hòa khai nhận đã làm giả thẻ ngành Công an, giấy tờ ra vào cổng Bộ Công an và nhiều biển số xe ôtô xanh 80B. Thời gian qua, Hòa cùng Dũng và Khái vào các tỉnh phía Nam giả danh người của Bộ Công an để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được 3 nạn nhân của Nguyễn Văn Hòa. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt được là 365 triệu đồng.

Theo nhận định của Cơ quan điều tra, nhiều khả năng nhóm đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người thuộc nhiều tỉnh, thành khác. Ai là nạn nhân của nhóm lừa đảo trên đề nghị liên hệ với Công an TP Bảo Lộc cung cấp thông tin để phối hợp điều tra, làm rõ vụ giả tướng công an để lừa đảo .

Trước đó, bằng thủ đoạn giả danh công an, Phan Thế Nam (42 tuổi, trú tại thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) đã lừa 22 triệu đồng của 1 người dân.

Ngày 1/10, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Thế Nam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Phạm Thế Nam giả danh cảnh sát để lừa đảo. Ảnh: Lao Động Theo cảnh sát, cuối năm 2019, anh Nguyễn Huy T., trú ở quận Thanh Xuân được Nam chủ động làm quen khi ngồi uống nước chè trên phố Hàm Nghi (quận Nam Từ Liêm). Người đàn ông này giới thiệu tên Nam, Phó phòng Cảnh sát hình sự của Bộ Công an và đang đi trinh sát hóa trang, đồng thời có nói chuyện về các vụ án mà báo chí đăng cùng thời gian này. Sau đó, T. vẫn tình cờ gặp Nam nhiều lần. Qua các lần nói chuyện và nhìn phong thái, cách ăn mặc của Nam, T. tin tưởng Nam là lính hình sự thật nên kể chuyện công ty. Theo đó, anh T. cho biết, có một số nhân viên cũ khi bị cho nghỉ việc song họ vẫn bán các sản phẩm mang thương hiệu của công ty. Do sợ ảnh hưởng đến uy tím và doanh thu của công ty, anh T. nhờ Nam xác minh, xử lý theo pháp luật. Sau đó, Nam yêu cầu anh T. chuyển khoản nhiều lần qua tài khoản ngân hàng mang tên Khổng Văn Đạo với nội dung “anh Nam C37 Phòng hình sự tổng hợp” với tổng số tiền là 22,5 triệu đồng để Nam giải quyết công việc. Sau khi không liên lạc được với Nam và tự tìm hiểu, anh T. biết mình đã bị lừa đảo... nên tới trụ sở trình báo. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của ngành Công an, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Triệu tập đối tượng Nam đến cơ quan Công an, tại đây Phan Thế Nam rất cứng đầu, tìm mọi cách để quanh co, chối tội, không hợp tác với cơ quan Công an. Với những chứng cứ, tài liệu của cơ quan Công an, Nam đã khai nhận hành vi phạm tội, theo đó, do thiếu tiền tiêu, đối tượng nghĩ cách giả danh Cảnh sát để lừa đảo. Theo cảnh sát, trước đó, Nam bị TAND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn xử 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

>>> Xem thêm video: 5 kẻ giả danh Công an lừa đảo gây 'bão' dư luận