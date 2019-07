Gia cảnh xót lòng của 2 vợ chồng tử vong "dưới hố tử thần" ở Thanh Hóa

Sáng nay 4/7, khi 2 vợ chồng anh Nguyễn Như Thắng và chị Nguyễn Thị Tâm đang trên đường đi Nghệ An lấy hải sản thì gặp nạn do lao xuống hố sụt lún của mặt đường, bị đất đá vùi lấp tử vong. Trong khi người con trai út của gia đình, do đi làm ăn xa cũng chưa kịp về chịu tang cha mẹ.